大谷翔平生涯1000安落點出爐！官網曝落點圖　全壘打比例驚人高

▲大谷翔平達成生涯千安。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平昨（7）日在對戰紅雀的比賽中，以一發左中外野全壘打完成大聯盟生涯第1000支安打，寫下重要里程碑；MLB官網也立刻製做了他生涯千安的落點圖，大谷1000安中有高達264支全壘打，比例非常高。

美國職棒官網在大谷達成千安壯舉後，第一時間製作出專業落點圖，詳細標記出他生涯每一支安打的擊球方向與類型；統計數據顯示，大谷翔平的1000支安打中，有高達264支為全壘打，佔比2成6，遠超一般打者，全壘打比例之高也令網友嘖嘖稱奇。

在這1000安之中，一壘安打最多，為511支；全壘打264支則名列第2，甚至比他的二壘打（182支）還要多；三壘打則為43支；這樣的分布，再次彰顯大谷兼具長打與上壘能力的「雙刀型打擊者」特質。

從落點圖觀察可見，大谷的安打幾乎平均分布在球場四周，並不像部分左打者偏好拉打至右外野，相反的，大谷擁有極佳的反方向擊球能力，許多長打甚至直接飛向左外野；昨天締造千安紀錄的這支全壘打，就是一發飛越左中外野的一發兩分砲，展現反向打擊的純熟技巧。

大谷也因此成為大聯盟史上第3位達成千安的日本球員，僅次於傳奇球星鈴木一朗（3089安）與松井秀喜（1253安）；同時，他也是道奇現役陣中第4位達標的球員，與弗里曼（Freddie Freeman）、貝茲（Mookie Betts）與赫南德茲（Teoscar Hernández）並列。