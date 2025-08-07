運動雲

>

吳昇桓引退巡迴開跑　金廣鉉先發前送花、感謝前輩助適應紅雀

▲吳昇桓、金廣鉉。（圖／截自三星獅官方社群）

▲吳昇桓、金廣鉉。（圖／截自三星獅官方社群）

記者楊舒帆／綜合報導

韓職傳奇終結者吳昇桓的引退巡迴正式啟動，7日從SSG登陸者主場開始。這位曾經在韓國棒球界創下輝煌紀錄的投手，現將結束他輝煌的職業生涯。總計擁有韓美日聯盟549次救援的他，成為KBO歷史上最偉大的救援投手之一。

三星獅剛於6日宣布了吳昇桓的退役消息。當天，吳昇桓與球隊管理層進行了面談，正式提出了退役意向。隨後，三星球隊決定將吳昇桓的球衣號碼21號列為球隊第四個永遠退休的號碼，加入了已退休的22號（李萬秀）、10號（梁埈赫）、36號（李承燁）之中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於退役消息的突然公布，SSG登陸者主辦方匆忙決定舉行退役紀念活動而非正式的退役巡迴。官方的退役巡迴將安排在之後遠征大邱之行進行，並且在與三星獅的協議下，會有一些相關的贈禮與活動。

在比賽前，從當地時間17點53分開始的退役紀念活動持續了約五分鐘。當天的比賽先發投手金廣鉉也因為投球準備需要，將活動時間提前至比賽前30分鐘。活動中，吳昇桓在場上與球迷們進行了短暫的互動，並接受了金廣鉉送上的花束。

金廣鉉在活動中表示，「雖然今天是我的先發日，但能夠為這位韓國棒球最偉大的救援投手送上花束，我感到非常榮幸。」他回憶到，「當我在美國時，吳昇桓前輩特地給我打電話，幫助我了解聖路易紅雀的球隊氛圍，對我適應大聯盟環境非常有幫助。」他還提到，「我從小就崇拜吳昇桓前輩，尤其是他在投球時表現出的冷靜和穩定。」

吳昇桓在退役儀式表示，「這場活動雖然簡單，卻讓我感受到球迷的熱情，也讓我有機會與大家做最後的告別。」他最後還說道：「未來不管身處何地，都希望韓國棒球繼續蓬勃發展。」

關鍵字： 吳昇桓退休三星獅韓職棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平敲出千安里程碑！　本季第39轟超前砲嗨翻道奇主場

大谷翔平敲出千安里程碑！　本季第39轟超前砲嗨翻道奇主場

遭兄弟「平鎮幫」狙擊　徐若熙笑：學長都知道我要投什麼球

遭兄弟「平鎮幫」狙擊　徐若熙笑：學長都知道我要投什麼球

留定湖人！里夫斯明夏將獲年薪近9億續約　成唐西奇長期搭檔

留定湖人！里夫斯明夏將獲年薪近9億續約　成唐西奇長期搭檔

中華男籃FIBA國際賽5連勝　圖齊：打出我們的節奏就會贏

中華男籃FIBA國際賽5連勝　圖齊：打出我們的節奏就會贏

大谷翔平轟千安卻無力救主　道奇3比5不敵紅雀嘆「若撐到最後會是大勝」

大谷翔平轟千安卻無力救主　道奇3比5不敵紅雀嘆「若撐到最後會是大勝」

柯威士剛從韓國來台　平野惠一見面先聊美食：台灣食物也好吃！

柯威士剛從韓國來台　平野惠一見面先聊美食：台灣食物也好吃！

他撿到大谷翔平千安紀念球！　24歲美軍激動：放辦公室珍藏

他撿到大谷翔平千安紀念球！　24歲美軍激動：放辦公室珍藏

日職餐食營養豐盛兼具「真的很厲害」　平野惠一曝兄弟管理方針

日職餐食營養豐盛兼具「真的很厲害」　平野惠一曝兄弟管理方針

大谷翔平轟2分砲、飆8次三振　締百年紀錄仍吞敗

大谷翔平轟2分砲、飆8次三振　締百年紀錄仍吞敗

柯威士是「右投版」魔神樂！林子偉舊識揭私下一面：像力亞士

柯威士是「右投版」魔神樂！林子偉舊識揭私下一面：像力亞士

【有這樣的姊姊幾點回家？】姊把史萊姆巨大泡泡吹破...整片飛弟臉上

熱門新聞

大谷翔平敲出千安里程碑！　本季第39轟超前砲嗨翻道奇主場

遭兄弟「平鎮幫」狙擊　徐若熙笑：學長都知道我要投什麼球

留定湖人！里夫斯明夏將獲年薪近9億續約　成唐西奇長期搭檔

中華男籃FIBA國際賽5連勝　圖齊：打出我們的節奏就會贏

大谷翔平轟千安卻無力救主　道奇3比5不敵紅雀嘆「若撐到最後會是大勝」

柯威士剛從韓國來台　平野惠一見面先聊美食：台灣食物也好吃！

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平千安達陣！

2遭兄弟「平鎮幫」狙擊　徐若熙笑回

3留定湖人！里夫斯將獲年薪近9億續約

4中華抗菲奪勝　圖齊：打出節奏就會贏

5道奇3比5不敵紅雀大谷嘆「若撐到最後會是大勝」

最新新聞

13局都錯失局點！林昀儒不敵球王林詩棟

2喬納森成本土　TPBL解釋身分認定依據

3吳昇桓引退　金廣鉉登板前送花

4味全註冊首輪黃暐傑有望下周二軍「開箱」

5TPBL職籃選秀　劉丞勳領銜共27人報名

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

食安風波、燈閃、球彈到壘包...古久保：很長的一天啊！

林政華轟出多項「第一次」！賽後開唱了　上次就知道燈光有在閃

應援曲《台灣尚勇》紅到日本　高中啦啦隊熱唱全場超嗨！

【李珠珢的50道陰影】打包帶走！慈妹專業綑綁戶 珠珠戲精魂爆發超投入XD

【純欲風珠珠寶貝】李珠珢超短裙+前胸透膚上衣跳局間舞網友超嗨

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366