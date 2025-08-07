吳昇桓引退巡迴開跑　金廣鉉先發前送花、感謝前輩助適應紅雀

▲吳昇桓、金廣鉉。（圖／截自三星獅官方社群）

記者楊舒帆／綜合報導

韓職傳奇終結者吳昇桓的引退巡迴正式啟動，7日從SSG登陸者主場開始。這位曾經在韓國棒球界創下輝煌紀錄的投手，現將結束他輝煌的職業生涯。總計擁有韓美日聯盟549次救援的他，成為KBO歷史上最偉大的救援投手之一。

三星獅剛於6日宣布了吳昇桓的退役消息。當天，吳昇桓與球隊管理層進行了面談，正式提出了退役意向。隨後，三星球隊決定將吳昇桓的球衣號碼21號列為球隊第四個永遠退休的號碼，加入了已退休的22號（李萬秀）、10號（梁埈赫）、36號（李承燁）之中。

由於退役消息的突然公布，SSG登陸者主辦方匆忙決定舉行退役紀念活動而非正式的退役巡迴。官方的退役巡迴將安排在之後遠征大邱之行進行，並且在與三星獅的協議下，會有一些相關的贈禮與活動。

在比賽前，從當地時間17點53分開始的退役紀念活動持續了約五分鐘。當天的比賽先發投手金廣鉉也因為投球準備需要，將活動時間提前至比賽前30分鐘。活動中，吳昇桓在場上與球迷們進行了短暫的互動，並接受了金廣鉉送上的花束。

金廣鉉在活動中表示，「雖然今天是我的先發日，但能夠為這位韓國棒球最偉大的救援投手送上花束，我感到非常榮幸。」他回憶到，「當我在美國時，吳昇桓前輩特地給我打電話，幫助我了解聖路易紅雀的球隊氛圍，對我適應大聯盟環境非常有幫助。」他還提到，「我從小就崇拜吳昇桓前輩，尤其是他在投球時表現出的冷靜和穩定。」

吳昇桓在退役儀式表示，「這場活動雖然簡單，卻讓我感受到球迷的熱情，也讓我有機會與大家做最後的告別。」他最後還說道：「未來不管身處何地，都希望韓國棒球繼續蓬勃發展。」