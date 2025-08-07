運動雲

他會帶勇士去該去的地方！　巴特勒幽默點名格林是「蝙蝠車」

記者游郁香／綜合報導

勇士「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）上季曾表示，灣區一哥（Stephen Curry）是「蝙蝠俠」，自己願當羅賓，射手希爾德（Buddy Hield）則是管家「阿福」，正展開中國行的他，近日又在社群媒體宣布，核心悍將格林（Draymond Green）是「蝙蝠車」，「那個得帶我們到該去的地方的人。」

▲灰狼艾德華茲、藍道，勇士巴特勒、格林。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴特勒為勇士隊創建了「蝙蝠俠」宇宙，並為格林賦予了「蝙蝠車」角色。（圖／達志影像／美聯社）

自上賽季中加入勇士後，巴特勒多次提及灣區天王柯瑞是「蝙蝠俠」，自己則是幫手「羅賓」，並把很愛與他「鬥嘴」的資深射手希爾德命名為「阿福」，這個角色來自漫畫中的蝙蝠俠管家。

巴特勒最近展開中國行，又在社交媒體貼文中為格林創造了新角色。他形容格林為「蝙蝠車」，「『羅賓』今年將好好扮演他的角色。『蝙蝠俠』會做他的事，而格林就是『蝙蝠車』，他就是那個得帶我們到該去的地方的人。他什麼都做，投籃、保護隊友，當有人對我們開槍時，他會衝過來保護我們。你懂的。」

▲火箭格林、勇士巴特勒。（圖／路透）

▲巴特勒上季中轉戰勇士，成為核心球員之一。（圖／路透）

巴特勒最後忍不住又虧了希爾德，「他也在中國，雖然我也不知道他為什麼來，但他在這裡也受到了些關愛。」

勇士的「蝙蝠俠」宇宙日益擴展，巴特勒與隊友們的有趣設定引起熱議，不過灣區軍團今夏至今零補強，讓球迷有些憂心。

2奈米機密外洩　台積電敵廠偷走也用不了？　曲博曝1技術對手卡關兩年！

