大谷翔平投打俱佳締千安里程碑　羅伯斯盛讚：無法用言語形容的強大

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

道奇「二刀流」巨星大谷翔平，台灣時間7日在主場迎戰紅雀的比賽中，再度上演投打俱佳的經典表現，他以「第一棒、投手兼指定打擊」身分先發，投出復出以來最長的4局，並以一發逆轉2分砲完成大聯盟生涯千安里程碑，雖然球隊最終遭逆轉吞敗，但總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後對大谷表現盛讚：「無法用言語形容的強大。」

大谷此役在投手丘上主投4局，用球數54球，被敲2安打、失1分，投出高達8次三振，其中包含第4局上半連續三名打者三振退場，他最快球速達到163公里（101英哩），速球控球極佳，成功壓制紅雀打線。

羅伯斯表示：「翔平今天真的非常出色，特別是在速球控球方面，表現令人印象深刻，我們本就預期他會修正前一場的狀態，結果他做得比想像更好。」

除了投球，大谷在打擊方面同樣貢獻良多，第3局面對球隊落後的情況下，他敲出個人大聯盟生涯第39轟，一發中外野方向的2分全壘打，不僅完成逆轉，也成為其大聯盟通算第1000支安打，再度為自己援護。

羅伯斯談到這一擊時說：「他在進攻面也非常關鍵，能夠選保送、又擊出關鍵全壘打，幫助球隊改變戰局。」

That Shohei bat flip. pic.twitter.com/PUO8yEdbr0 — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) August 6, 2025

值得注意的是，大谷在前一晚的比賽中也有2安3得分的表現，隔日中午就再次登板先發，展現驚人的體能與恢復力，羅伯斯對此則表達無比敬佩：「他不只是身體素質強大，準備態度也極其嚴謹，精神力堅韌、競爭心旺盛，這才是真正的頂尖運動員，昨晚跑那麼多，今天還能上場投球、投出破百英哩速球，真的令人無法置信。」

儘管大谷個人表現亮眼，道奇隊最終仍因牛棚失守遭到紅雀逆轉，羅伯斯最後也坦言，勝敗仍需團隊努力：「翔平無疑非常傑出，但要贏球光靠他是不夠的，我們還需要守備與其他打者的貢獻，才能真正走得更遠。」