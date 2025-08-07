運動雲

>

大谷翔平投打俱佳締千安里程碑　羅伯斯盛讚：無法用言語形容的強大

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

道奇「二刀流」巨星大谷翔平，台灣時間7日在主場迎戰紅雀的比賽中，再度上演投打俱佳的經典表現，他以「第一棒、投手兼指定打擊」身分先發，投出復出以來最長的4局，並以一發逆轉2分砲完成大聯盟生涯千安里程碑，雖然球隊最終遭逆轉吞敗，但總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後對大谷表現盛讚：「無法用言語形容的強大。」

大谷此役在投手丘上主投4局，用球數54球，被敲2安打、失1分，投出高達8次三振，其中包含第4局上半連續三名打者三振退場，他最快球速達到163公里（101英哩），速球控球極佳，成功壓制紅雀打線。

羅伯斯表示：「翔平今天真的非常出色，特別是在速球控球方面，表現令人印象深刻，我們本就預期他會修正前一場的狀態，結果他做得比想像更好。」

除了投球，大谷在打擊方面同樣貢獻良多，第3局面對球隊落後的情況下，他敲出個人大聯盟生涯第39轟，一發中外野方向的2分全壘打，不僅完成逆轉，也成為其大聯盟通算第1000支安打，再度為自己援護。

羅伯斯談到這一擊時說：「他在進攻面也非常關鍵，能夠選保送、又擊出關鍵全壘打，幫助球隊改變戰局。」

值得注意的是，大谷在前一晚的比賽中也有2安3得分的表現，隔日中午就再次登板先發，展現驚人的體能與恢復力，羅伯斯對此則表達無比敬佩：「他不只是身體素質強大，準備態度也極其嚴謹，精神力堅韌、競爭心旺盛，這才是真正的頂尖運動員，昨晚跑那麼多，今天還能上場投球、投出破百英哩速球，真的令人無法置信。」

儘管大谷個人表現亮眼，道奇隊最終仍因牛棚失守遭到紅雀逆轉，羅伯斯最後也坦言，勝敗仍需團隊努力：「翔平無疑非常傑出，但要贏球光靠他是不夠的，我們還需要守備與其他打者的貢獻，才能真正走得更遠。」

關鍵字： MLB洛杉磯道奇大谷翔平羅伯斯

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平敲出千安里程碑！　本季第39轟超前砲嗨翻道奇主場

大谷翔平敲出千安里程碑！　本季第39轟超前砲嗨翻道奇主場

大谷翔平轟千安卻無力救主　道奇3比5不敵紅雀嘆「若撐到最後會是大勝」

大谷翔平轟千安卻無力救主　道奇3比5不敵紅雀嘆「若撐到最後會是大勝」

遭兄弟「平鎮幫」狙擊　徐若熙笑：學長都知道我要投什麼球

遭兄弟「平鎮幫」狙擊　徐若熙笑：學長都知道我要投什麼球

他撿到大谷翔平千安紀念球！　24歲美軍激動：放辦公室珍藏

他撿到大谷翔平千安紀念球！　24歲美軍激動：放辦公室珍藏

柯威士剛從韓國來台　平野惠一見面先聊美食：台灣食物也好吃！

柯威士剛從韓國來台　平野惠一見面先聊美食：台灣食物也好吃！

中華男籃FIBA國際賽5連勝　圖齊：打出我們的節奏就會贏

中華男籃FIBA國際賽5連勝　圖齊：打出我們的節奏就會贏

林政華轟出多項「第一次」！賽後開唱了　上次就知道燈光有在閃

林政華轟出多項「第一次」！賽後開唱了　上次就知道燈光有在閃

日職餐食營養豐盛兼具「真的很厲害」　平野惠一曝兄弟管理方針

日職餐食營養豐盛兼具「真的很厲害」　平野惠一曝兄弟管理方針

本屆TPBL選秀「黑馬」　瓊斯盃國手前鋒曾信武成前3順位大熱門

本屆TPBL選秀「黑馬」　瓊斯盃國手前鋒曾信武成前3順位大熱門

食安風波、燈閃、球彈到壘包...古久保：很長的一天啊！

食安風波、燈閃、球彈到壘包...古久保：很長的一天啊！

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

熱門新聞

大谷翔平敲出千安里程碑！　本季第39轟超前砲嗨翻道奇主場

大谷翔平轟千安卻無力救主　道奇3比5不敵紅雀嘆「若撐到最後會是大勝」

遭兄弟「平鎮幫」狙擊　徐若熙笑：學長都知道我要投什麼球

他撿到大谷翔平千安紀念球！　24歲美軍激動：放辦公室珍藏

柯威士剛從韓國來台　平野惠一見面先聊美食：台灣食物也好吃！

中華男籃FIBA國際賽5連勝　圖齊：打出我們的節奏就會贏

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平千安達陣！

2道奇3比5不敵紅雀大谷嘆「若撐到最後會是大勝」

3遭兄弟「平鎮幫」狙擊　徐若熙笑回

4大谷千安紀念球被24歲美軍撿到

5柯威士剛從韓國來台　平野惠一先聊美食

最新新聞

1洋基3比2擊退遊騎兵終止五連敗

2羅伯斯盛讚大谷：無法用言語形容的強大

3道奇3比5不敵紅雀大谷嘆「若撐到最後會是大勝」

4大谷千安紀念球被24歲美軍撿到

5大谷翔平千安達陣！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

食安風波、燈閃、球彈到壘包...古久保：很長的一天啊！

林政華轟出多項「第一次」！賽後開唱了　上次就知道燈光有在閃

應援曲《台灣尚勇》紅到日本　高中啦啦隊熱唱全場超嗨！

【李珠珢的50道陰影】打包帶走！慈妹專業綑綁戶 珠珠戲精魂爆發超投入XD

【純欲風珠珠寶貝】李珠珢超短裙+前胸透膚上衣跳局間舞網友超嗨

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366