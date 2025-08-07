運動雲

他撿到大谷翔平千安紀念球！　24歲美軍激動：放辦公室珍藏

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇「二刀流」球星大谷翔平於台灣時間7日對戰聖路易紅雀的比賽中，在3局下敲出逆轉比分本季第39支全壘打，不僅助隊短暫超前，更成為繼鈴木一朗與松井秀喜後，第3位達成美職生涯1000安打的日本選手；而這顆見證歷史的一球，最終被一名24歲的美軍士兵撿到，引發關注。

這支全壘打發生於3局下一出局二壘有人的情況下，大谷從紅雀左投利伯拉托（Matthew Liberatore）手中逮中92英哩二縫線，一棒擊出逆轉2分砲，結束連續10場比賽未開轟的沉寂。

根據官方數據，這一擊擊球初速達109.5英哩（約176.2公里），飛行距離440英呎（約134.1公尺），擊球仰角33度；這不僅是他本季的第39轟，也讓他成為成為繼鈴木一朗、松井秀喜後，第3位達此成就的日本球員。

擊球飛入觀眾席後迅速引發球迷搶球大戰，最終由來自美國空軍、年僅24歲的球迷丹尼（Danny）成功獲得這顆具歷史意義的紀念球。

▲丹尼。（圖／翻攝自X／報知新聞社）

▲丹尼。（圖／翻攝自X／報知新聞社）

「我是道奇的忠實球迷，一年來現場看超過10場比賽，」丹尼受訪時表示，「他太厲害了，當時還站在投手丘上，應該是他第4局投球，我知道這是他本季最長的一次登板，能親眼見證真的太值得了，他是這個世代最偉大的球員，這顆球我會好好保存在我辦公室的房間裡！」

關鍵字： MLB洛杉磯道奇大谷翔平

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

