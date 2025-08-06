林政華轟出多項「第一次」！賽後開唱了　上次就知道燈光有在閃

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿今（6）日在主場以4比2擊敗統一獅，林政華在6局下轟出關鍵三分砲，成為致勝功臣，賽後獲選單場MVP。他在賽後清唱一段迷倒全場球迷，受訪時被問到此事時笑說，「唱歌可以啦，但跳舞就不一定能看了，上去會發抖啦！」

林政華這一轟不僅幫助球隊突破僵局，更締造生涯許多「第一次」，包括首次對先發投手開轟、首次對左投開轟、首次敲出對外籍投手的紅不讓。他坦言，「其實現在講才知道。」不過他隨後加碼透露另一個「第一次」，「這是第一次打變化球打出全壘打，以前都是鎖定直球。」

還原當時擊出全壘打的過程，林政華表示，因為得點圈有跑者，賽前教練團已給出策略方向，「前面就是想要反向攻擊，兩好球後鎖定內角球，順勢往右外野攻擊，收到很好效果。」他說，這顆球打出去就知道有機會，雖不確定界內界外，但擊球很紮實，感覺會出去。

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▲林政華 。（圖／樂天桃猿提供）

至於面對燈光異常插曲，林政華倒是顯得淡定，「對我來說沒有太大影響，打擊時其實不會注意到燈光，守備時可能有看到餘光。」他進一步透露，其實之前就發現燈會閃，「上次看也有一點不太穩定，但我是沒受影響。」

昨天原本排進先發的林政華，因林承飛身體不適臨時調整，打線大變動，自己則改為板凳待命。今天重新回到先發陣容，他表示尊重教練團安排，「打線調整教練一定有自己的考量。」

他也說，今天對蒙德茲，其實印象中並不好對付，「前兩次都打不好，他的控球其實沒那麼刁鑽，變得很難做設定，影響到自己的設定方面，但還是按照教練給的方向去做攻擊，簡單一點，自己想法去設定的話，會有點太複雜。」

此戰擊出本季第7轟，與林立並列隊內最多。對於這項數據，他謙虛回應，「我其實沒特別去想這個，就是完整揮擊，把球打強。往年我是比較contact型，會主動去碰球，今年轉變成完整揮擊，自然就會有長打出現。」