遭兄弟「平鎮幫」狙擊　徐若熙笑：學長都知道我要投什麼球

記者楊舒帆／台北報導

味全龍本土王牌徐若熙6日對戰兄弟，雖然被擊出7支安打，甚至遭「平鎮幫」狙擊，合計從他手中敲出4安打，不過仍繳出優質先發並拿下勝投。

徐若熙主投6局，使用96球，包含67顆好球，被敲7支安打，是本季單場最多，還有1次保送，奪6次三振，失1分非責失分，防禦率降至1.73。他賽後表示：「今天狀況沒有那麼好，最主要是好壞球分佈明顯，身體狀況還好。」

本季對戰兄弟處於劣勢，此戰終於拿下對戰首勝，但過程中遇到不少危機。江坤宇從他手中敲出2安打，高宇杰、宋晟睿各敲1支安打，四人都是平鎮出身校友。被問及平鎮校友，徐若熙坦言：「好像是欸！學長好像都知道我要丟什麼球，掌握比較好。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲徐若熙。（圖／味全龍提供）

總教練葉君璋則說：「今天狀況一開始不是特別好，但好投手不管狀況好壞，都要控制比分，他至少能做到雙殺、三振。」他觀察到此役最快球速達153公里，第一局則是146公里至151公里。葉總透露：「大巨蛋測速槍不準，球速到後面越來越好，可以理解，有時候會比較疲勞。」

談到球速，徐若熙表示：「每一顆都盡力投，沒有像之前那麼快，比賽中慢慢調整，就算不快也要讓打者打不好，用配球讓打者不舒服。」

至於下一場先發，葉總透露：「下禮拜還是會讓他投，至於要休息5天還是6天，再跟投手教練討論一下。」