「用比的比講的還快」　蔣少宏與陳冠偉有默契：他其實很好

▲陳冠偉、蔣少宏。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／台北報導

味全龍終結者陳冠偉5日驚險守住勝利，捕手搭檔蔣少宏在解決最後一出局後顯得相當振奮，也在他面對亂流的過程中用肢體語言給予鼓勵。

陳冠偉中斷了自5月20日至7月27日保持的連續無失分紀錄。先是遭到曾頌恩的安打，接著被黃韋盛擊出二壘安打失分，隨後又因暴投讓黃韋盛攻佔三壘，再保送宋晟睿，最後讓岳政華擊出飛球出局。

[廣告]請繼續往下閱讀...

經歷這段「小劇場」後，陳冠偉順利拿下救援，蔣少宏開心地擁抱他，「他當時可能很緊張，我告訴他，其實他投得很好，不用太擔心，說了一些鼓舞他的話。有時候一個手勢他就知道哪裡要注意，有時候用比的比用講的還快。」

回顧暴投失分，蔣少宏笑言：「那顆是直球我有點嚇到，雖然後續配指叉球時有點緊張，但還是相信他，也相信自己。如果我能把球擋好，他應該會更大膽投。」

談到保送宋晟睿，蔣少宏表示，「他是近況好的打者，我用最好的球路與他對決，雖然結果是保送，但算是扯平，並不算輸。當時已經有兩出局，這樣讓陳冠偉能夠乾淨面對下一位打者，避免讓對方打出好球。」

蔣少宏回顧當時的打席，表示其實他有選擇配指叉球，「2好2壞後，我認為那顆球投得很漂亮，卻沒能讓他揮棒，但指叉球投得不錯，所以滿球數時也繼續配。」