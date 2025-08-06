柯威士是「右投版」魔神樂！林子偉舊識揭私下一面：像力亞士

▲林子偉。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／桃園報導

中信兄弟新洋投柯威士於6日正式隨隊進入一軍，過去旅美期間曾與樂天桃猿林子偉在紅襪小聯盟系統當過隊友。林子偉透露，兩人私交甚篤，得知他即將來台加盟兄弟，內心很期待，未來如果真的在場上對決，也怕自己會笑場。

柯威士於2008年投入美職、與紅襪隊簽約，2016年登上大聯盟，生涯曾效力紅襪、老虎等隊，累積13場出賽。2019年起轉戰韓職KT巫師，至2023年止7季累積149場先發、戰績55勝45敗、防禦率3.93，2023年更締造單季12勝0敗的不敗神話，入選明星賽，展現穩定壓制力。

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樂天桃猿過去也曾關注柯威士，副領隊沈鈺傑形容他是「右投版魔神樂」。對此林子偉也表示認同，「差不多，他以前球速比較快，我不知道現在還有沒有差，不過他的變化球很有水準，球質很好。」

林子偉與柯威士在2015、2016以及2018年曾於紅襪小聯盟體系共事。他形容這位前隊友個性活潑、好相處，「私底下其實有點像富邦的力亞士，就很好笑、滿幽默的，人真的很好。」

日前透過社群媒體得知柯威士即將加盟中信兄弟，林子偉開玩笑說，「我有問他，真的要來嗎？我在台灣等你！」

雖然過去同隊時未曾對決，林子偉坦言非常期待兩人首度在正式比賽中交手，「他真的滿厲害的，有在大聯盟投過，韓職也待了很多年。我聽說韓職是打者聯盟，但他的數據還是很漂亮。」

是否看好柯威士能在中職環境生存？林子偉直言，「我也不敢保證，但他在亞洲聯盟打這麼久，應該知道怎麼面對。」

▲柯威士。（圖／中信兄弟提供）