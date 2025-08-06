死蒼蠅、活蛆驚見伙食中 陳冠宇今天才知：改善真的有感

▲樂天桃猿陳冠宇 。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿隊近日再度遭週刊爆料餐飲出現食安問題，不僅被爆出料理內有死蒼蠅、甚至還驚見活蛆，引發外界關注。球團隨即回應，表示事發當下便已發現問題，並已要求廠商加強衛生管理，未來也將進行不定期抽檢、要求定期消毒，強調會致力提供球員安全且營養的飲食。

對此，有「大胃王」稱號的投手陳冠宇今日也出面回應。他表示，平時多在球團用餐，對於外界質疑的內容，他坦言，「應該說，對我們來說吃這方面，撇除食安的問題，之前第一次有提出來後，確實改善很多，有攝取到更多好的蛋白質。這次的狀況我自己是沒有吃到，是今天才知道的，就交由球團處理。」

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陳冠宇強調，身為球員最重要的就是專心在球場表現，飲食方面則交由球團協助，「對我們來說很簡單，就是打好球、攝取好的蛋白質。這部分我覺得已經比以前好很多，整體有感受到球隊的重視，餐食的內容越來越講究。」

針對此次食安事件，他也認為應持續關注，「營養對運動員來說真的很重要，雖然難免會有些問題，但整體來說，真的有感受到在改善中，這方面就交給球團去處理了。」

桃猿隊平時提供三餐，客場飲食也安排妥當，少有食物不足情形。不過，由於球員各自有不同的飲食習慣，也有部分選手會選擇自備或回家用餐。 陳冠宇直言，在發生第一次飲食問題之後，有感受到球團的改變，連客場都吃的很好。

事實上，桃猿球團早在今年4月就曾遭爆料伙食品質下滑、營養不均，當時曾承諾改善並與球員溝通。不料本週再度被指控預算不足導致餐飲回歸劣質水準，甚至釀出食安危機，引起高度關注。