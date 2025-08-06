大谷翔平雙安3得分距千安只差一步！道奇17安炸4轟12比6痛擊紅雀

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊的日籍球星大谷翔平今在主場迎戰聖路易紅雀，先發第一棒、指定打擊，貢獻2安打、3次上壘與3得分，幫助球隊12比6大勝，距離大聯盟生涯1000安只差1支。

此役大谷兩度面對紅雀先發投手、前巨人隊洋將邁可拉斯（Miles Mikolas），過去他對邁可拉斯的打擊成績是8打數4安。

首局首打席，大谷在1好2壞後逮中一顆偏高速球，擊出初速108.3英里（約174公里）的強勁二壘安打，打向右中間方向。隨後在貝茲（Mookie Betts）的游擊滾地球中推進至三壘，並在佛里曼（Freddie Freeman）的高飛犧牲打成功跑回本壘，為道奇先馳得點，這也是他本季的第103分，繼續穩居大聯盟得分王。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第2局，大谷在紅雀追平比分後於一出局一、二壘有人的打席中，打成游擊雙殺，錯失好機會；第3打席於4局面對紅雀第二任右投斯萬森（Matt Svanson），則是吞下揮空三振。

第4打席來到7局，道奇以2分領先，大谷在此局首位打者面對右投赫南德茲（ Ryan Fernandez）時，選到四壞保送上壘，隨後更在貝茲打席中盜上二壘，達成本季第16次盜壘成功。

“Fastest pitcher in the game!”



Shohei Ohtani steals 2nd base (16)! pic.twitter.com/gkYNF4HC0d — Hyeseong Kim Muse 김혜성 (@HyeseongKimMuse) August 6, 2025

一出局後，他在蒙西（（Max Muncy））的右外野安打中再度跑回本壘，替球隊添得第6分。道奇打線此局全面爆發，連續串聯攻勢灌進5分，成為勝負分水嶺。

第5打席，大谷於9局再度站上打擊區，此時他擊出三壘方向的內野安打。隨後再次藉由佛里曼的中外野犧牲飛球跑回得分，累積到第105分。

整場比賽，大谷交出4打數2安打、1次保送、1次盜壘與3得分的全方位表現，打擊率提升至.276，OPS也上升到.981。他目前在大聯盟累積999支安打，只差1支就能成為繼鈴木一朗（3089安）、松井秀喜（1253安）之後，史上第三位達成大聯盟千安的日本選手。

TEOSCAR SAID DEUCES! pic.twitter.com/H2kMAUDtVm — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) August 6, 2025

此外，道奇全隊火力也同步爆發，全場繳出17支安打，蒙西與T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）各敲出2轟，一人包辦4打點，道奇終場大勝，再次將戰績推回18場勝差。

反觀紅雀，先發的邁可拉斯僅投3局就失5分退場，吞下本季第9敗（6勝）。擔任先發第5棒中外野手的日裔球員努特巴爾（Lars Nootbaar），則有4打數2安的表現，打擊率升至.230，OPS提升至.708。