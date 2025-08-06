扯！中華男籃賽後兩度被稱「中國台北」　大功臣陳盈駿還遭改姓

記者游郁香／綜合報導

中華男籃在2025年亞洲盃首戰以95比87力退強敵菲律賓，收下關鍵一勝，賽後由總教練圖齊與猛轟34分的大功臣陳盈駿代表出席記者會，不料現場主持人卻連續出包，兩度將「Chinese Taipei（中華台北）」說成「China Taipei（中國台北）」，甚至還錯叫陳盈駿為「盈先生」，令眾人傻眼。

本屆亞洲盃在沙烏地阿拉伯開打，中華隊與菲律賓、伊拉克、紐西蘭同在D組，首戰靠著陳盈駿三分球8投6中豪取34分，成功擊敗戰力榜第6的菲律賓，打破外界對中華隊名列戰力「倒數第5」的不看好聲浪。然而賽後記者會上，官方卻頻頻出現荒唐失誤。

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▲中華男籃當家主控陳盈駿狂砍34分，率隊在亞洲盃首戰擊退強敵菲律賓。（圖／取自FIBA官網）

主持人先是將菲律賓主帥孔恩（Earl Cone）叫成中華隊教頭圖齊，讓對方不得不當場糾正；而在中華隊記者會開始前，主持人又將「Chinese Taipei」直接說成「China Taipei」，更讓人啼笑皆非的是，他竟將中華隊此役的大功臣、主控陳盈駿稱為「盈先生」，種種低級錯誤，令人傻眼。

談到這場關鍵勝利，陳盈駿不居功，他表示，「教練團給團隊制定了非常好的作戰計劃，球員們也確實執行，我們攻擊了對手的弱點，我們整場都努力和對手對抗，雖然讓對手有較多的二波得分，但我們還是努力爭搶籃板，在防守端做出貢獻。」