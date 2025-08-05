魔神樂奪6月14日以來第1勝　久違站上MVP舞台主動加碼跳舞

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿今（5日）主場迎戰統一獅，靠著再見觸殺守住1分領先，終場以3比2驚險勝出。桃猿先發投手魔神樂表現穩健，主投6.2局失2分（非責失），相隔6場比賽再度拿下勝投，賽後也獲選為單場MVP，甚至自己主動加碼跳舞。

▲魔神樂 。（圖／樂天桃猿提供）

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這場比賽獅隊推出20歲菜鳥周彥農生涯初登板，頂替輪值缺口，首度對決「暴力猿」打線。雖開局略顯緊張，被連續敲安失掉1分，但很快穩定下來。2局下再失2分後回穩，投滿4局失3分，無保送、1次三振。

魔神樂則展現經驗與壓制力，前6局最多只讓對手跑上二壘。直到7局上出現亂流，2出局後連續保送，再加上游擊守備失誤形成滿壘，隨後退場。胡金龍代打敲出適時安打，外野轉傳也發生瑕疵，讓獅隊追回2分，逼近至1分差。

魔神樂最終先發6.2局僅被敲4安，失掉2分皆非責失，繼6月14日後再度拿到勝投。他在賽後表示，「這場比賽（感覺）非常好，我有維持自己的節奏，跟開季相比，自信更多，也更穩定。」

他坦言7局身體稍微疲累，導致控球受到些微影響，「但我告訴自己要繼續保持專注，也很感謝牛棚隊友守住最後出局數。」

9局上，猿隊派出朱承洋關門，雖然2出局後遭陳重羽擊出安打，形成緊張局面，所幸左外野手陳晨威長傳本壘、捕手張閔勛精準接球完成再見觸殺，戲劇性收下勝利。

談到這一幕，魔神樂直呼，「那個場面對我們來說真的很艱困，不過陳晨威傳得非常好，張閔勛也接得很好，才拿下那關鍵一分。」

樂天桃猿最終靠著3局下攻下的3分守到最後，終結近期低迷氣氛，穩住排名節奏。陳冠宇與朱承洋聯手穩守後段，封鎖獅隊反撲。

繼6月14日再度拿到勝投。魔神樂直言，「比賽就是這樣，有時表現好不一定會拿到勝投，有時狀況不好反而會拿到勝投，最重要是維持自己該做的事情，保持自己節奏。」

與張閔勛的搭配下，魔神樂整場只被擊出4支安打，他認為，每一球執行上都還不錯，最重要是專注每一球。

有趣的是，早在上一次受訪時，魔神樂就曾表示，如果再站上MVP舞台就要跳一段舞。這次他果然說到做到，不僅沒忘記，還主動提醒主持人，甚至親自點歌。在場邊音樂響起後，他立刻擺動起身體，慶祝自己拿下單場MVP。

▲魔神樂 。（圖／樂天桃猿提供）

