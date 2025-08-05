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挑戰完全打擊僅差三壘安　朱育賢笑：對我來說滿難的

記者楊舒帆／台北報導

朱育賢在5日對中信兄弟的比賽中演出猛打賞，僅差一支三壘安打便能達成完全打擊，他笑言：「對我來說滿難的！」

朱育賢在此戰前經歷了3場無安打的小低潮，這場比賽的第一打席便擊出安打，可惜未能得分。第二打席他擊出了3分全壘打，第三打席又敲出二壘安打，最後一打席則遭到三振。

賽後，朱育賢表示：「這過程中感謝教練團的幫助，葉總（葉君璋）給了我不少指導，上週球隊整體運作不太順利。我希望能將最好的一面展現出來，這一勝對我們來說很重要，希望能在這一周延續這股氣勢。」

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▲朱育賢、鋼龍。（圖／味全龍提供）

▲朱育賢。（圖／味全龍提供）

談到今年是轉隊首年，朱育賢說：「葉總給了我更多的空間，讓我能自在地表現。這讓我們可以不害怕失敗，低潮時也能挺胸抬頭，為每次揮棒做好調整，這方面我也經常與教練討論。棒球的變化真是奇妙，上週運氣不佳，但這週開了個好頭，賽季還長，今天整體攻擊也很不錯，把壓力交給下一棒，大家都環環相扣。」

轉隊後扮演學長角色，朱育賢坦言：「這是很好的壓力，可以讓自己成長。之前我總是站在學長背後，今年面對更多壓力，也能讓自己更加穩重，幫助球隊，這也是傳承的一部分。」他表示，林智勝也在扮演好自己的角色，並且經常向他請教，而他也會大方分享經驗，這就是棒球最難能可貴的地方。

至於挑戰完全打擊，朱育賢說：「當下我只想把自己做好，至於會不會發生完全打擊，那已經是注定的結果，不會想太多。」他笑著補充：「我有注意到這一點，畢竟這需要天時地利人和，外野手扭到腳，開玩笑的。大巨蛋的牆也不太會彈回來，對我來說這真的很難。最重要的是球隊贏球，每個球員都表現得很好。」

關鍵字： 影音

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