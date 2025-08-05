精彩再見觸殺！古久保嗨喊：Nice Play　卻自責7局換投慢了

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿今晚以3比2擊敗統一獅、收下勝利，其中9局再見觸殺，總教練古久保健二賽後直言，「真的是Nice Play！」

▲ 魔神樂 。（圖／樂天桃猿提供）

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當時2出局後陳重羽擊出安打，左外野手陳晨威接球長傳本壘，再見觸殺，守住1分差。獅隊提出挑戰，維持原判，桃猿靠1分差驚險勝出。

古久保賽後指出，陳晨威傳回來的球非常精準，捕手張閔勛也確實接捕，「兩邊的play都做得很好。」

此戰對方派出新秀投手周彥農初登板，主投4局失3分退場。古久保表示，畢竟這是第一次對到的投手，球路軌跡都沒有這麼熟悉，不過大家還是有成功抓住了對方的弱點並取得分數。

古久保強調，2出局時，林立和林泓育的連續安打先攻下第一分，加上對方的失誤，是突破關鍵。

古久保進一步指出，比賽有好，也有不好的地方，像是7局左外野手回傳時，游擊手發生的失誤。這一失誤，也讓獅隊攻佔滿壘，進一步有得分機會。

當時魔神樂在2出局後連續投出四壞球保送，教練團喊了暫停，但並未換投，選擇讓魔神樂自行解決，不過游擊手發生失誤，讓獅隊延續滿壘攻勢，並靠下一棒胡金龍安打追至1分差。

古久保認為自己換投時機可以更好，「是我換投時機慢了一拍，滿壘的話換上左投，對面一定會派胡金龍。」他坦言，是有預想到這狀況，「但我慢了一拍，這是我的失誤。」

儘管換投時稍有延遲，但球隊最終仍守住勝利。古久保表示，「球隊最近是3連敗，選手都很努力，想要止住這個連敗，前面先攻下一分，在這種局面，這樣先發制人做得很漂亮。」

