郭阜林致勝安！林詩翔燃燒40球守住1分差　台鋼4比3逆轉悍將

▲郭阜林 。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者王真魚／綜合報導

台鋼雄鷹今天在台東迎戰富邦悍將，郭阜林4局下適時安打超前，艾速特優質好投，率隊4比2擊敗悍將，近期取得2連勝，下半季戰績第2。

富邦悍將2局靠孔念恩安打先馳得點，蔡佳諺4局掃出三壘長打，攻下第3分。

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4局下，李東洺遭遇亂流。1出局後先是保送吳念庭，隨後被魔鷹擊出安打。2出局後再保送王柏融，滿壘面對郭阜林時發生暴投丟分，隨後又被擊出安打，讓台鋼成功反超。這一安也是他個人生涯第500安。

8局下，吳念庭擊出二壘長打，率台鋼再下一城。

艾速特主投6局用88球，被敲7支安打，送出6次三振，失掉2分、1分責失，拿下本季第5勝。

9局上，台鋼守護神林詩翔在台東觀眾自製燈光秀和姐姐林詩媛（Kiko Akimi）演唱部落歌曲的氛圍中登板。

面對首位打者戴培峰，他經過13球纏鬥後保送對方，隨後與陳真對決再度投滿球數，最終以三振獲得首個出局數。

此時，富邦換上申皓瑋代打，林詩翔投出單局第2次保送。台鋼喊出暫停，但並未換投，林詩翔隨後對上代打高捷，成功投出單局第2次三振。富邦再度換代打，林澤彬擊出1分打點安打，將比數縮小至1分差。最後，林岳谷上場，擊出高飛球被接殺。

林詩翔單局燃燒40球驚險守住1分差，成功拿下本季第18次救援，獨居聯盟最多。