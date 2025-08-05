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羅戈解鎖大巨蛋唱拉丁派對歌　看美美深情合唱嚇一跳喊：Ｗhat？

▲羅戈、黃博多獻唱。（圖／中信兄弟提供）

▲羅戈、黃博多獻唱。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／台北報導

中信兄弟上週末在大巨蛋舉辦「我不是歌手」主題日，兩位洋投羅戈和黃博多在4萬人舞台上合唱拉丁經典曲目《El Rey》，旨在介紹家鄉派對經典歌曲給大家。

羅戈透露，在球團詢問是否願意唱歌時，他沒有考慮太久就答應了。至於與黃博多合照組合的緣由，他笑說：「我忘了是誰先開口，反正說另一個唱就唱。這次的體驗真的很好玩。」

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問到自己給表演打幾分時，羅戈沒有具體數字評價，但笑著說：「我們唱得不錯，應該能得到不少分數。翻譯Jenny也唱得很好，能站在4萬人面前演唱，這就值得很多分了。」

當看到「美美」和啦啦隊小迪一起合唱時，羅戈坦言被嚇了一跳，直呼「What?」他也感受到隊友們的驚訝，並表示：「我原本以為第一名可能會是美美，還好我們是平手。」

至於為何選擇《El Rey》作為演唱曲目，羅戈說：「我很想讓大家了解拉丁文化，這首歌是派對經典之一。」家人看到他的演出後也紛紛表示，「你現在不只是球員，還是歌手呢！」並給予他不少正面評價。

新洋投韋里加來到球隊報到，羅戈表示很高興能與他一起合作，「我們聊了一下，開心能一起為球隊貢獻。柯威士來了之後，我也會去打招呼。」至於會不會帶他們品嚐台灣美食，羅戈笑說，「不確定他們會不會喜歡臭豆腐，但我會帶他們去吃燒烤。」

關鍵字： 洋投合唱中信兄弟音樂感動

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