龍聖連大巨蛋手都爆汗！葉總直言台灣夏天是挑戰　831前再觀察

▲味全龍隊洋將龍聖。（圖／味全龍隊提供）

記者楊舒帆／台北報導

味全龍洋投龍聖自5月23日以來已經連續吞下3敗，且最近3場比賽都僅投5局，前一場對兄弟的比賽更是遭到猛打，狂失6分。總教練葉君璋坦言，台灣的夏季氣候對龍聖來說是一大考驗，「他的手經常濕透，汗水影響很大，這會對控球造成影響。」

考量到龍聖近期狀況不佳，葉總透露，鑀龍曾在2日首次先發，但表現不理想，對台鋼雄鷹僅投0.2局便失3分退場。葉總說：「那場比賽下雨也有影響，接下來不會再讓他先發，會先讓他待在牛棚，看是否能有所幫助。」

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至於另一位在二軍的洋投康龍，葉總認為他目前表現不穩定，並且應該只能擔任牛棚投手，因此暫時不會考慮讓他上一軍，會先觀察龍聖的情況。

葉總強調，台灣的夏天對龍聖來說是大挑戰，「每次他上場，手上都是濕的，而且是滿是汗水，這會影響控球。而且他連在大巨蛋都會流很多汗，這滿特別的。」他提到，龍聖在夏天前的表現還算不錯，但隨著台灣的潮濕天氣，問題變得更加嚴重。至於洋投大限的8月31日，葉總表示，「還是會讓他繼續先發，並且再看看狀況。」

對於尋找新洋投的情況，葉總表示，「如果不完全了解，就只能一直試，急著找也沒有意義。」