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「能靠這陣容奪冠？」字母哥與公鹿深談　NBA各隊隨時準備搶人

▲公鹿安戴托昆波對於賽後被哈利伯頓父親挑釁一事表達不滿。（圖／路透）

▲字母哥仍未決定是否續留密爾瓦基，牽動多隊補強佈局。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

曾在4年前率公鹿奪下50年來首冠的「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），如今面臨關鍵抉擇。《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，這位希臘怪物仍在評估是否續留公鹿，聯盟已有多支球隊準備伺機而動。

查拉尼亞透露，字母哥與公鹿近期已有深入對話，但他心中的最大疑問仍未解開，「我能靠這個陣容贏得冠軍嗎？這是否是能讓我在接下來這一季甚至2026-27賽季奪冠的隊伍？」他渴望贏得生涯第2冠，也擔憂目前陣容難以支撐此一目標，特別是在連兩年首輪出局、搭檔里拉德（Damian Lillard）無預警被釋出、核心陣容老化的情況下。

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據查拉尼亞的消息，目前聯盟已有多支球隊在一旁虎視眈眈，只要字母哥決定離隊，他們將立刻出手。

▲▼公鹿字母哥安戴托昆波、小崔特。（圖／達志影像／美聯社）

▲字母哥生涯效力公鹿已滿12年，曾率隊奪下睽違半世紀的總冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

當被問到為何這個決策會拖到8月，而不是在6月底或7月初就定案時，查拉尼亞解釋道，「對他而言，這是個非常艱難的決定。他在這裡已經待了12年，累積了深厚的情感與投入，也曾在此奪冠。這樣的轉隊決定絕非易事。」

「公鹿方面也展現誠意，他們釋出並延期支付里拉德（Damian Lillard）剩餘的薪資，目的就是向安戴托昆波證明：『我們正竭盡所能讓你留下。』但最終，是否留下來，全看字母哥自己是否認定這支陣容足以爭冠。」查拉尼亞如此說道。

關鍵字： 籃球NBA密爾瓦基公鹿Giannis Antetokounmpo

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