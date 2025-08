菊池雄星6局飆7K！奪下第5勝　首局大亂流穩住陣腳

▲菊池雄星奪下本季第5勝。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯天使日籍左投菊池雄星今(5)日對戰坦帕灣光芒繳出優質內容,主投6局僅失1分,飆出7次三振,成功修正首局亂流,拿下本季第5勝。

菊池開局即遭重擊,被迪亞斯(Yandy Díaz)敲出二壘安打後,又被金河成補上安打,陷入無人出局,一、三壘危機,隨後被卡米內羅(Junior Caminero)擊出犧牲飛球失分,但他迅速回穩,連抓2出局止血。

#Rays 1 @ #Angels 0 [T1–1o]: Junior Caminero sac flys: line drive to CF Hit: 94.5mph, 338ft, 20°, .281xBA Pitch: 97.3mph 4S Fastball (LHP Y.Kikuchi) #RaysUp #RepTheHalo #MLB pic.twitter.com/1576aBjZ3H

第3局菊池再遇亂流,連續投出2次觸身球,形成1出局,一、二壘有人危機,卻展現關鍵壓制力,分別用近157公里的速球與低角度變速球,連續三振莫雷爾(Christopher Morel)與德盧卡(Jonny DeLuca),成功化解危機。

Yusei Kikuchi's 2Ks in the 3rd. pic.twitter.com/8uCo9N2VoG

之後菊池越投越穩,第4、5局皆3上3下,6局雖被敲安後發生投手觸球失誤,但游擊手尼托(Zach Neto)及時補位封殺,沒有失分。

天使打線方面,第2局靠艾德爾(Jo Adell)本季第22轟逆轉比分,第3局瓦德(Taylor Ward)再補上2分打點安打擴大領先,第6局尼托再敲適時二壘安打,為菊池添保險分。

Jo Adell clubs the 22nd HR of his breakout season.



(MLB x @PureLifeUS) pic.twitter.com/mDKhXiPCAv