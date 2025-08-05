菊池雄星6局飆7K！奪下第5勝　首局大亂流穩住陣腳

▲菊池雄星奪下本季第5勝。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯天使日籍左投菊池雄星今（5）日對戰坦帕灣光芒繳出優質內容，主投6局僅失1分，飆出7次三振，成功修正首局亂流，拿下本季第5勝。

菊池開局即遭重擊，被迪亞斯（Yandy Díaz）敲出二壘安打後，又被金河成補上安打，陷入無人出局，一、三壘危機，隨後被卡米內羅（Junior Caminero）擊出犧牲飛球失分，但他迅速回穩，連抓2出局止血。

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第3局菊池再遇亂流，連續投出2次觸身球，形成1出局，一、二壘有人危機，卻展現關鍵壓制力，分別用近157公里的速球與低角度變速球，連續三振莫雷爾（Christopher Morel）與德盧卡（Jonny DeLuca），成功化解危機。

Yusei Kikuchi's 2Ks in the 3rd. pic.twitter.com/8uCo9N2VoG — Rob Friedman (@PitchingNinja) August 5, 2025

之後菊池越投越穩，第4、5局皆3上3下，6局雖被敲安後發生投手觸球失誤，但游擊手尼托（Zach Neto）及時補位封殺，沒有失分。

天使打線方面，第2局靠艾德爾（Jo Adell）本季第22轟逆轉比分，第3局瓦德（Taylor Ward）再補上2分打點安打擴大領先，第6局尼托再敲適時二壘安打，為菊池添保險分。

Jo Adell clubs the 22nd HR of his breakout season.



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菊池最終用105球完成6局內容，被敲4安、失1分，成功拿下自7月13日以來的首勝，也中止連續3場無關勝敗的紀錄。