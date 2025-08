特別注意「左打」時的壓力　道奇嚴防艾德曼傷勢復發

▲艾德曼進入傷兵名單。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯道奇今(5)日宣布,工具人艾德曼(Tommy Edman)因右足踝傷勢再度進入傷兵名單,並由老將蒙西(Max Muncy)從傷兵名單歸隊頂替位置。總教練羅伯斯(Dave Roberts)在賽前受訪時詳述復出規劃,強調將以「避免再次受傷」為最高原則。

30歲的艾德曼在對戰坦帕灣光芒的比賽中,在第5局擊出安打後,衝往一壘時踩壘扭傷右腳踝,當下即退場。艾德曼表示,「比起5月那次的傷勢,這次明顯更嚴重,腳踝在踩壘時以奇怪的角度扭到,有很不好的感覺。」

The moment Tommy Edman hurt his ankle



It's been bothering him all season pic.twitter.com/AmaVuTpTl2