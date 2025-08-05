特別注意「左打」時的壓力　道奇嚴防艾德曼傷勢復發

▲艾德曼進入傷兵名單。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯道奇今（5）日宣布，工具人艾德曼（Tommy Edman）因右足踝傷勢再度進入傷兵名單，並由老將蒙西（Max Muncy）從傷兵名單歸隊頂替位置。總教練羅伯斯（Dave Roberts）在賽前受訪時詳述復出規劃，強調將以「避免再次受傷」為最高原則。

30歲的艾德曼在對戰坦帕灣光芒的比賽中，在第5局擊出安打後，衝往一壘時踩壘扭傷右腳踝，當下即退場。艾德曼表示，「比起5月那次的傷勢，這次明顯更嚴重，腳踝在踩壘時以奇怪的角度扭到，有很不好的感覺。」

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The moment Tommy Edman hurt his ankle



It's been bothering him all season pic.twitter.com/AmaVuTpTl2 — Blake Harris (@BlakeHHarris) August 3, 2025

羅伯斯也透露，目前尚無明確復出時間表，但他補充，「他一定會回來，我們希望他回歸時能立刻全力出賽。」並指出這次傷勢可能與韌帶、肌腱的強度及關節穩定性有關，導致舊傷復發。

儘管如此，羅伯斯仍親曝好消息，「聽說他下飛機後覺得狀況比昨天好多了，這是正面的徵兆。」但他仍強調，「我們不希望他回來後處於出賽與休兵交替的狀態，更不希望因此錯過季後賽。」

▲道奇注意艾德曼在左打區時的右腳承受能力。（圖／達志影像／美聯社）

針對艾德曼身為左右開弓打者的特性，羅伯斯特別關注其左打時前腳（即右腳）所承受的壓力，「這會成為是否復發的關鍵因素之一。」

羅伯斯也強調，季賽已進入倒數階段，「因此現在就必須謹慎準備，確保他以最佳狀態復出，徹底防止傷勢再次發生。」