淨資產近72億？柯瑞不知道也不太在乎　自曝不愛談傳奇地位

"Your net worth is $240 million. Is that accurate?"



Steph Curry: "I don't know. I don't really care... That's not something I really worry about too much."



(via @Complex/ TT)pic.twitter.com/H2nWk2WkVo — ClutchPoints (@ClutchPoints) August 4, 2025

記者游郁香／綜合報導

身為NBA歷史三分球王的勇士一哥柯瑞（Stephen Curry） 一向低調謙虛，最近受訪時被問到，他的淨資產是否高達2.4億美元（約71.7億台幣），對此他坦言「不知道也不太在乎」。他也強調，自己不喜歡談傳奇地位，因為那聽起來太自我。

37歲的柯瑞今年季後賽遭逢腿筋傷勢，勇士因此爭冠夢碎，不過他復原狀況良好，今夏還出現在高爾夫球賽場上。「咖哩大神」近日接受《Complex》專訪，主持人提及他的「淨資產高達2.4億美元」是否為真，他保持一貫低調回應，「我不知道，也不太在乎。」

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▲勇士天王柯瑞擁有高身價，仍保持一貫謙虛低調。（圖／達志影像／美聯社）

柯瑞說，「說實話，那不是我會太掛心的事，我有專人幫我處理這些。」他去年與勇士簽下1年價值6260萬美元的延長合約，將在灣區效力至2026-27賽季。場外他也擁有眾多代言，包括與Under Armour的長期合作關係，即使退休後仍將延續。

柯瑞也談到他與妻子艾莎（Ayesha）的價值觀，「我們不喜歡談什麼『傳奇地位』之類的事，那聽起來太自我了。我們只想回頭看時能感到驕傲，感謝自己被賜予了那麼多機會、資源和關係，我們希望能好好管理這一切。」

即使已累積驚人財富，並在NBA歷史上留名，柯瑞仍保持腳踏實地的作風，也難怪多年來始終擁有高人氣與尊敬。