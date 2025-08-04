大谷翔平「雙安雙盜」千安倒數中　羅伯斯盛讚表現非常出色

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇於台灣時間4日迎戰坦帕灣光芒，日籍二刀流球星大谷翔平擔任先發第一棒指定打擊，繳出3打數2安打、2四壞、2次盜壘的全能表現，成功幫助道奇以3比0完封對手；這場比賽不僅是大谷本季第31場雙安，更是首次單場演出2次盜壘，展現其全面身手。

大谷在闊別7場比賽後再度被安排擔任首棒，1局上即選到四壞保送上壘，5局上關鍵時刻大谷則被光芒申告敬遠，7局上他敲出內野安打後盜上二壘，隨後與隊友貝茲（Mookie Betts）上演雙盜壘，大谷成功盜上三壘，貝茲緊隨其後也盜上二壘，整套跑壘戰術令人驚嘆。

在大谷與貝茲完成雙盜壘後，弗里曼（Freddie Freeman）擊出關鍵安打送回大谷，拿下本場第3分，也成為比賽最終比數；賽後總教練羅伯斯對於大谷的整體表現給予極高評價。

「翔平今天有好幾個非常優異的打席，跑壘方面也表現得非常出色，」羅伯斯說道，「我們今天在關鍵時刻擊出了幾支重要安打，整體打線發揮得非常到位。」

賽後大谷翔平生涯安打數來到996支，距離千安魔術數字倒數「M4」。

本場比賽另一亮點是道奇日籍強投山本由伸，他主投5.2局無失分，僅被擊出5安打，無四死球並送出6次三振，收下本季第10勝。