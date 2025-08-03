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李吳永勤苦熬9年初嚐勝投滋味　牛棚都在喊見證感動時刻

▲ 張育成、李吳永勤 。（圖／富邦悍將提供）

▲ 李吳永勤 。（圖／富邦悍將提供）

體育中心／新北報導

富邦悍將今（3日）面對統一獅，雖然一路0:1落後，但8局換上李吳永勤登板，順利壓制統一打線，加上統一關鍵8局下守備失誤，終場2:1逆轉贏球，李吳永勤奪下生涯首勝。

李吳永勤職棒生涯從兄弟起步，今年轉戰富邦悍將，成為陣中主力牛棚投手，生涯9年初嚐勝投滋味，他說：「因為隊友打擊串連、貢獻，才有這個好結果。」

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8局上富邦0:1落後，李吳永勤登板面對2至4棒的陳傑憲、林佳緯、林安可，最後用18球，讓對手3上3下。8局下統一換上吳承諭登板，2出局後范國宸選到保送，張育成敲出安打，一三壘有人時戴培峰敲中外野飛球，林佳緯守備失誤，統一一口氣丟2分，最終張奕9局登板收下救援成功，李吳永勤拿下生涯首勝。

李吳永勤表示，自己8局下在牛棚做橡皮伸展、回復，看到戴培峰打出中外野飛球，當下就不斷吶喊，「後來看到球落地，野手都在跑，我就一直喊，牛棚都很嗨。」

來到富邦以後，李吳成為主力牛棚，他說：「角色是中繼、後援，所以沒想過勝投，就按照教練安排的任務，守下每個關鍵時刻，用我的聲音、動作感染隊友。」

奪下生涯9年來首勝，李吳永勤說：「這是靠大家努力得來的，這場比賽是大家都想盡辦法才能贏球，勝投是大家的。」賽後獲選單場MVP的張育成跟李吳永勤一起享受MVP舞蹈，他說：「我知道我不會是MVP，所以沒有想到要上去跳舞，上去真的很不好意思。」

另外，此戰富邦先發投手布坎南主投5局就用97球退場，談到他的表現，總教練陳金鋒說：「統一打者很強，而且今天派6個左打上去，他盡量壓低球路，讓球在好球帶臨界點，不要讓長打出現，所以消耗球數比較多。」

關鍵字： 棒球富邦悍將李吳永勤統一獅MVP中職

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