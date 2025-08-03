戴培峰開轟防禦率王　魔力藍搖頭後挨轟真相曝

▲魔力藍。（圖／富邦悍將提供）



體育中心／新北報導

富邦悍將洋投魔力藍昨（3日）先發面對統一獅，前幾局表現穩定，沒想到7局遇到亂流，遭陳重羽敲出全壘打，隨後又被陳聖平打全壘打，單局丟3分吞敗。昨天先發蹲捕的戴培峰在比賽前半段有全壘打表現，攻下上半段比賽富邦唯一分數，談到昨天魔力藍表現，戴培峰說：「他一直到剛剛還在自責那顆球。」

「超級捕手」戴培峰昨面對防禦率排行榜第一的飛力獅開轟，他說：「他是很不好打的投手，是防禦率王嘛，我自己狀況不是很好，打擊時沒有設定說要全壘打，只是希望不要放過好打的球，如果讓他先拿1好球就會很不好打，所以那顆球高起來我就進攻，當下只是這個想法。」

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戴培峰表示，自己上半季表現很爛，最近只是沒這麼糟糕而已，「還是沒有很好，希望自己能調整更好，對我們來說，要打季後賽只有一條路，所以下半季很重要，希望自己有能力幫球隊拿下更多勝」

「富邦機器人」時常跟戴培峰互動，更常常以戴培峰開轟為賭注，他說：「其實我都不知道賭什麼，賽後如果不小心達標，會有人來標記我，我當下才知道。」

魔力藍昨晚先發，前6局只失1分，不過7局上面對統一獅，解決潘傑楷之後，被陳重廷敲出安打，三振林祖傑之後，連續被8、9兩棒的陳重羽、陳聖平敲全壘打退場。

昨天賽後陳重羽提到，當下看到魔力藍不斷搖頭，應該是戴培峰的配球他不喜歡。戴培峰解釋：「當下我是call直球，但是他不想要，後來又call變化球，最後他說想投曲球。」

而魔力藍想投的這顆曲球挨轟，戴培峰說：「後來我們有檢討那個局面，他覺得已經對決2、3輪了，想要用不同球路面對打者。」

「投曲球是我們共同決定，要再檢討。」戴培峰認為，在這個關鍵時刻，投手一定會想投自己比較有自信的球路，自己必須想辦法幫助投手，把最好的位子投出來，自己沒有完成，需要再調整，「魔力藍今天到球場還在為那顆球自責，覺得自己當下不應該投那顆球，但很難說投別的球種會怎樣，他昨天真的投很好，只是當下來看，如果那顆球低一點，或許會不一樣。」

▲戴培峰 。（圖／富邦悍將提供）