板凳清空！太空人、紅襪爆發衝突　故意投手犯規引口角

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

波士頓芬威球場今(3)日上演火藥味十足的一戰,紅襪以7比3擊敗太空人,但比賽第7局後發生板凳清空衝突,起因是太空人中繼投手納爾斯(Héctor Neris)對紅襪三壘指導教練哈德森(Kyle Hudson)言語挑釁,引發雙方口角與全隊衝出休息區。

事件起因於7局下半,紅襪游擊手史托瑞(Trevor Story)敲出追平比分的二壘安打後站上二壘,隨後納爾斯在面對下一名打者時,突然刻意投手犯規,將史托瑞送上三壘,他賽後說明,「我只是想專心對付打者,不想去想對方是否在二壘上偷看握球方式或球種訊號。」

結束該局後,當紅襪三壘指導教練哈德森從三壘區跑回本壘方向時,與納爾斯有短暫對話,哈德森轉身回嗆,雙方火氣升高導致2隊板凳與牛棚人員一湧而出,場面一度緊張,所幸主審團迅速介入,衝突未進一步升級,賽事隨即恢復正常進行。

Benches clear in Boston after Hector Neris intentionally balked Trevor Story to third base because he thought Story was relaying signs. Neris had words for the Red Sox third base coach coming off the field pic.twitter.com/MxWccFu7F9