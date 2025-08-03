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板凳清空！太空人、紅襪爆發衝突　故意投手犯規引口角

▲▼太空人納爾斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲太空人、紅襪2隊爆發衝突。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

波士頓芬威球場今（3）日上演火藥味十足的一戰，紅襪以7比3擊敗太空人，但比賽第7局後發生板凳清空衝突，起因是太空人中繼投手納爾斯（Héctor Neris）對紅襪三壘指導教練哈德森（Kyle Hudson）言語挑釁，引發雙方口角與全隊衝出休息區。

事件起因於7局下半，紅襪游擊手史托瑞（Trevor Story）敲出追平比分的二壘安打後站上二壘，隨後納爾斯在面對下一名打者時，突然刻意投手犯規，將史托瑞送上三壘，他賽後說明，「我只是想專心對付打者，不想去想對方是否在二壘上偷看握球方式或球種訊號。」

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結束該局後，當紅襪三壘指導教練哈德森從三壘區跑回本壘方向時，與納爾斯有短暫對話，哈德森轉身回嗆，雙方火氣升高導致2隊板凳與牛棚人員一湧而出，場面一度緊張，所幸主審團迅速介入，衝突未進一步升級，賽事隨即恢復正常進行。

事後被問到說了什麼，納爾斯笑稱，「只是講了點有趣的東西，這就是比賽的一部分。」紅襪的史托瑞則表示，「我不知道發生什麼事，只是看到大家突然衝了出來。」

由於雙方在過往都有涉及偷暗號醜聞的歷史，此事件也引發球迷聯想。紅襪在2017年曾因用智慧型手錶傳遞回放室情報遭罰款，而太空人更在2017年爆出敲垃圾桶預知球種的大規模舞弊，最終導致總管路勞（Jeff Luhnow）與總教練辛區（A.J. Hinch）遭禁賽並被開除。

 
關鍵字： MLB波士頓紅襪納爾斯

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