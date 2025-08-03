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觀眾丟「假陽具」鬧場導致WNBA賽事中斷　女將怒轟不尊重

記者游郁香／綜合報導

WNBA本周2度出現因有人把「情趣用品」丟進場內，導致比賽中斷，引發球員強烈不滿。最新一例發生在金州女武神作客芝加哥天空的賽事，天空隊中鋒威廉斯（Elizabeth Williams）怒斥，「這真的非常不尊重人，非常幼稚！」

事件發生在芝加哥Wintrust Arena，女武神以73比66擊敗天空的比賽第3節，一名觀眾突然將一個亮綠色「情趣用品」丟向籃下，導致比賽被迫暫停。裁判見狀立即將物品踢到場邊，由場務人員以毛巾清理帶走。

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「我不懂這樣做有什麼意義，這些人該成熟一點了，」威廉斯直言。事實上，3天前在亞特蘭大夢幻主場也發生過類似事件，女武神當時作客以77比75勝出。

▲▼WNBA比賽，金州女武神作客芝加哥天空。（圖／達志影像／美聯社）

▲WNBA比賽，金州女武神作客芝加哥天空。（圖／達志影像／美聯社）

多位球員在社群平台發聲，紐約自由前鋒哈里森（Isabelle Harrison）痛批，「場館保全呢？！拜託請重視這件事。這一點都不好笑，也從來不好笑。往場內丟東西是非常危險的行為。」狂熱後衛康寧漢漢（Sophie Cunningham）更直言，「別再丟假陽具了……你們可能會害我們受傷。」

WNBA發言人接受CNN訪問時強調，安全是首要任務，任何刻意投擲物品者將立即驅離、至少禁賽一年，並移交當地司法處理。聯盟也透露，亞特蘭大場的涉案者已遭逮捕。

關鍵字： 籃球WNBA芝加哥天空Elizabeth Williams

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