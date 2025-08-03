快訊／台灣最強女雙澳門賽封后　謝沛珊、洪恩慈本季第2冠到手

▲台灣女雙組合謝沛珊、洪恩慈。（圖／羽協提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

台灣羽球最強女雙謝沛珊、洪恩慈今（3）日出戰超級300系列澳門公開賽決賽，與日本第7種子田部真唯、大澤佳步爭奪本季第2冠，儘管首局打出11比3猛攻後一度遇上亂流，台灣組合及時穩住，以21比18先下一城；次局再以21比12勝出，直落2封后。

謝沛珊、洪恩慈世界排名第12，位列今年澳門賽女雙第2種子，8強賽驚險化解對手5個賽末點，2比1逆轉力退香港曾曉昕、呂樂樂，闖入了4強；準決賽再以21比19、18比21、21比17擊落印尼梅麗莎（Meilysa Trias Puspita Sari）、羅絲（Rachel Allessya Rose），連2年挺進澳門賽冠軍戰。

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謝沛珊、洪恩慈今日與日本第7種子田部真唯、大澤佳步爭冠，力拚6月台北賽後的本季第2冠，開賽就迅速進入狀況，展現發球壓制力，雙方局中一度31拍來回，由台灣組合技高一籌，打出10比2猛攻，以11比3進入技術暫停。

暫停過後，謝沛珊、洪恩慈歷經67拍來回拿下分數，不過對手開啟追分模式，台灣組合碰上亂流，被打出一波10比2的反擊，雙方戰成13平，所幸兩人及時穩住陣腳，在15平後連下2分超前。儘管日本組合緊追不捨， 局末又打成18平，謝沛珊、洪恩慈扛住壓力，以一顆幸運球取得2個局點，21比18搶下首局。

進入次局，台灣組合開局打出4比1攻勢，謝沛珊連續殺球得手，比分來到6比2，持續壓制對手之下，以11比4進入技術暫停。兩人下半局沒再重蹈首局的覆轍，沒給對手追近的機會，以20比12取得8個冠軍點，最終就以21比12、直落2取勝，喜迎本季第2冠。