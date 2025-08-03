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唐西奇喊話爭冠曝「大變身」關鍵　詹皇缺席續約記者會引關注

記者游郁香／綜合報導

「金童」唐西奇（Luka Doncic）正式以3年1.65億美元續約，成為湖人「新門面」，曾在季中遭獨行俠震撼交易而身心俱疲的他，在今（3）日的記者會上真摯感謝洛城球團以最溫暖的方式歡迎他，今夏他努力「改造」體態，準備好追隨湖人前輩的腳步，朝總冠軍邁進，「我們具備競爭冠軍所需的一切。」

▲▼金童唐西奇與湖人續約3年，多名隊友現身記者會，但天王詹姆斯並未出席。（圖／達志影像／美聯社）

▲金童唐西奇與湖人續約3年，多名隊友現身記者會，但天王詹姆斯並未出席。（圖／達志影像／美聯社）

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唐西奇形容自己身心煥然一新，這個夏天採用無麩質飲食、間歇性斷食，每天進行兩次訓練，打造出「MVP等級」的體態，「這是我第一次真的花時間，讓身體徹底痊癒。」他說，「過去我總想趕快回到球場，沒有完全康復就復出，但這次我選擇給自己時間。」

瘦身成功的唐西奇透露，休賽季的轉變來自一種「重新出發」的心態。他自信地說，「我會盡力去贏下每一場比賽。我們有了幾位很棒的新隊友，你們知道的，我們會全力以赴。」

唐西奇與湖人簽下的3年合約，包含2028-29賽季的球員選項，他最快可在滿10年資歷後重新簽訂5年4.17億美元的超級頂薪大約。他也明確表達對未來的期許，「能成為湖人一員是一種榮耀，我真的想留在這裡。我希望有朝一日能把自己的名字掛上球館天花板。我們要全力衝刺。」

湖人也精心營造出唐西奇的專屬氛圍，場館響起他最愛的巴爾幹音樂，牆上掛著他生涯重要時刻的照片，正式宣告這位「金童」是球隊未來多年的建隊核心。

總管佩林卡（Rob Pelinka）總結說，「6個月前，是湖人透過交易選擇了唐西奇。今天，是唐西奇選擇了湖人。這是球隊歷史上的重要時刻，全世界最好的年輕球員，將長期效力於全球最偉大的體育品牌。」

值得一提的是，儘管才入隊半年，唐西奇這個休賽積極替湖人招攬幫手，他親自招募入隊的狀元中鋒艾頓（Deandre Ayton）、前年度最佳防守球員史馬特（Marcus Smart）今日皆到場力挺他。

包含今年次輪新秀蒂耶羅（Adou Thiero）、八村壘、文森（Gabe Vincent）、海斯（Jaxson Hayes）與克勒貝爾（Maxi Kleber）等球員也都現身唐西奇的續約記者會，陣中天王詹姆斯（LeBron James）卻缺席，僅在IG分享打高球的影片，引發外界議論。

關鍵字： 籃球NBA洛杉磯湖人Luka DoncicLeBron James

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