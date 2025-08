睽違112天大聯盟登板飆8K　道奇史奈爾調整出手位置：我要的感覺

▲史奈爾克服肩傷復出。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯道奇左投史奈爾(Blake Snell)在4月因左肩發炎進入傷兵名單,今(3)日終於迎來回歸,在客場對光芒先發,這是他自4月初以來睽違122日重返大聯盟先發,儘管道奇以0比4遭完封,但史奈爾仍繳出5局、失3分,無保送、奪下8次三振的好表現。

史奈爾本場共投86球,被擊出5支安打,2度遭光芒迪亞茲(Yandy Díaz)轟出右外野全壘打,分別是首局陽春砲與3局的2分砲。然而,史奈爾的變化球威力十足,尤其變速球與滑球多次造成揮空,整體內容仍展現實力。

Yandy Díaz pokes this one the opposite way and @RaysBaseball has an early lead! pic.twitter.com/HwkjZCKIdE