睽違112天大聯盟登板飆8K　道奇史奈爾調整出手位置：我要的感覺

▲史奈爾克服肩傷復出。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯道奇左投史奈爾（Blake Snell）在4月因左肩發炎進入傷兵名單，今（3）日終於迎來回歸，在客場對光芒先發，這是他自4月初以來睽違122日重返大聯盟先發，儘管道奇以0比4遭完封，但史奈爾仍繳出5局、失3分，無保送、奪下8次三振的好表現。

史奈爾本場共投86球，被擊出5支安打，2度遭光芒迪亞茲（Yandy Díaz）轟出右外野全壘打，分別是首局陽春砲與3局的2分砲。然而，史奈爾的變化球威力十足，尤其變速球與滑球多次造成揮空，整體內容仍展現實力。

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Yandy Díaz pokes this one the opposite way and @RaysBaseball has an early lead! pic.twitter.com/HwkjZCKIdE — MLB (@MLB) August 2, 2025

Yandy Díaz goes deep again and extends @RaysBaseball's lead pic.twitter.com/qUo0aOGLv8 — MLB (@MLB) August 2, 2025

「這是復出的第一步，能踏出去這一步非常重要。」史奈爾賽後表示，「第1支被轟的球確實沒投好，但第2支其實是我投得不錯的球，純粹是他掌握得好，我整體感覺不差，變速球表現很滿意，不過曲球還有進步空間，速球的控球也能再加強。」

史奈爾強調，在小聯盟復健賽期間，他努力調整變速球的出手位置與球路變化，這場比賽能讓球呈現預期的軌跡，讓他信心提升，「今天能好好把球壓在手背後，與直球出手動作一致，這就是我要的感覺。」

Blake Snell today:



5 IP

8 K

0 BB

19 whiffs

44 whiff %

37 CSW%



I'm choosing to ignore those Little League homers



He looked damn good pic.twitter.com/DjiRC3Dn8u — Blake Harris (@BlakeHHarris) August 2, 2025

面對接下來球季是否能逐步找回身手，他坦言，「這場比賽讓我重新學習如何在大聯盟投球，這是重要的一步，接下來5天的調整很關鍵，下一戰對藍鳥，我會努力展現進步。」

本場比賽過後，史奈爾本季累計3場先發，戰績1勝1敗，防禦率為3.21。他在今年從巨人轉戰道奇，開季2戰後因傷休兵至今，力拚回歸後穩定出賽。