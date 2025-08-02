驚喜互動掀話題　許基宏笑談與Lia愛心手勢：「她先比的！」

▲中職許基宏。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／台北報導

中信兄弟在8月2日於台北大巨蛋主場迎戰樂天桃猿，歷經被洋投威能帝壓制多局後，最終在10局下演出戲劇性逆轉，靠著岳政華敲出再見安打，以4比3氣走對手；賽後主砲許基宏受訪時除了盛讚岳政華「強心臟」，也回應賽前與ITZY成員Lia合比愛心的話題。

「我覺得他很厲害、很棒，真的強心臟！」許基宏談到關鍵時刻敲出再見安的岳政華，語氣中盡是佩服；許基宏強調這場比賽能夠逆轉，關鍵不只是最後一擊，更是整隊咬住比分、不斷尋找機會的累積成果。

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對於樂天先發威能帝的壓制力，許基宏直言：「他狀況真的是非常厲害，掌握不到，」兄弟在前段比賽幾乎無法突破對方封鎖，但許基宏強調，全隊始終沒有放棄，「我們有抓住最後機會，把戰局扳平。」

中信兄弟近期在大巨蛋賽事中，頻繁出現「首局落後」的開局劇本，談到這樣的情況，許基宏展現老將風範表示：「其實每個賽季都會發生這種狀況，先得分或被先得分都有，重點是比賽還沒結束，不要輕易放棄。」

除了場上表現備受關注，賽前開球也意外成為話題焦點，韓國女團ITZY五位成員們擔任開球嘉賓，其中成員Lia在合照環節中突然比出愛心手勢，讓許基宏有些措手不及，「不是我鼓起勇氣，是她突然比，我以為只有接球，」隨後許基宏笑著還原現場情況，「她們那時候說要比愛心，我想說不好吧，但成員們手都伸出來了，不比也不行，也謝謝她們不嫌棄。」

本場比賽兄弟雖在首局就被攻下3分，但隨後投手群聯手壓制樂天，為最後的反攻鋪路。許基宏肯定整體投手群努力：「我們的投手群很努力把傷害降到最低，只有第一局失的那3分，每一個都用盡全力，讓我們能夠在最後一局將戰局扳平、進而逆轉。」