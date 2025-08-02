運動雲

>

看魔力藍不斷搖頭後扛本季首轟！陳重羽：這不是我專長的事

體育中心／新北報導

統一獅今（2日）靠著陳重羽本季首轟，單場雙安表現，終場5:3擊敗富邦悍將，陳重羽拿下單場MVP，他說：「每年打不打全壘打都不是我的目標，這不是我專長的事，還是會抱持一樣想法，把守備部份做好。」

此戰統一7局上陳重羽敲出2分砲，陳聖平背靠背開轟，單局灌進3分逆轉戰局。8棒、9棒這兩棒很少開轟的棒次建功，總教練林岳平說：「球季中還是會發生這種事，今天剛好在戰況膠著時打下分數，不錯啦。」

日前才被說，打擊率跟升高差不多的陳重羽，今天單場雙安，讓打擊率突破0.200，林岳平說：「重羽最近打擊率有點低，這對他信心來說會有幫助，但球隊更依賴他的守備，攻擊有表現是紅利。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到這發全壘打，陳重羽說：「就打到球心，剛好飛出去，真的很久沒打出去了。」魔力藍挨轟當下表情相當懊惱，陳重羽說：「我看他搖頭很多次，應該是培峰要的球他不要，他有自己想要的球路，有時候就是當下一個抉擇，今天剛好是我贏而已。」打中球心後，陳重羽沒有感覺會飛出全壘打牆，「我只感覺會是安打，希望能串連攻勢。」

「打不打出去，每年打幾支全壘打不是我的目標。」過去3年陳重羽都是上半季1轟、下半季1轟，單季2轟，不過今年遇到打擊低潮，他說：「這不是我的專長，確實今年攻擊跟前2年比比較低潮，數據上來看也是，我自己感覺也很不好，每年挑戰都不一樣，但我抱持一樣的想法，把守備部份做好。」

今年統一捕手部分，讓陳重羽、林岱安兩人分擔大部分局數，很少動用其他捕手，不過陳重羽認為這跟打擊表現無關，「對我來說，今年跟往年局數、出賽數差不多，不管球隊是只有2個捕手，或是有3個捕手，這是我自己打擊狀況上的問題，守備上我盡量讓自每年變得更好。」

談到今年打擊低潮，陳重羽也找不到突破方法，「有時候會有負面的聲音，或是聽到希望我更好的聲音，遇到很多次，我也希望自己快點上來。」

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／小龍女柳柳被爆密戀已婚富二代　凌晨火速發聲明提告

快訊／小龍女柳柳被爆密戀已婚富二代　凌晨火速發聲明提告

林昱珉0.1局失7分寫旅美最慘一役　鄭宗哲、龍仔同場較勁

林昱珉0.1局失7分寫旅美最慘一役　鄭宗哲、龍仔同場較勁

兄弟明先發突有變數！鄭浩均傷況曝　雙方為公平先「蓋牌」

兄弟明先發突有變數！鄭浩均傷況曝　雙方為公平先「蓋牌」

U12世界盃／中華隊明對韓國非贏不可！教頭揭晉級希望關鍵

U12世界盃／中華隊明對韓國非贏不可！教頭揭晉級希望關鍵

辜仲諒頒冠軍戒激勵兄弟　與江坤宇握手笑喊：好多錢喔

辜仲諒頒冠軍戒激勵兄弟　與江坤宇握手笑喊：好多錢喔

美媒警告庫明加別步上他後塵！　德國軟豆當年棄湖人大約淪笑柄

美媒警告庫明加別步上他後塵！　德國軟豆當年棄湖人大約淪笑柄

統一新洋投將到位　林岳平曝：鎖定無亞洲經驗強投

統一新洋投將到位　林岳平曝：鎖定無亞洲經驗強投

鄧愷威今年賽季首升大聯盟！　明將對決大都會強投千賀滉大

鄧愷威今年賽季首升大聯盟！　明將對決大都會強投千賀滉大

平野惠一盛讚陳晨威、林立跑壘　誇獎自家3將攻守表現

平野惠一盛讚陳晨威、林立跑壘　誇獎自家3將攻守表現

U12世界盃／中華隊晉級路未斷！教頭點出挑戰　韓國慎防地主優勢

U12世界盃／中華隊晉級路未斷！教頭點出挑戰　韓國慎防地主優勢

家寧曝「曾抓姦Andy」！ 經紀人急喊：非當事人

熱門新聞

快訊／小龍女柳柳被爆密戀已婚富二代　凌晨火速發聲明提告

林昱珉0.1局失7分寫旅美最慘一役　鄭宗哲、龍仔同場較勁

兄弟明先發突有變數！鄭浩均傷況曝　雙方為公平先「蓋牌」

U12世界盃／中華隊明對韓國非贏不可！教頭揭晉級希望關鍵

辜仲諒頒冠軍戒激勵兄弟　與江坤宇握手笑喊：好多錢喔

美媒警告庫明加別步上他後塵！　德國軟豆當年棄湖人大約淪笑柄

讀者回應

﻿

熱門新聞

1即／小龍女柳柳被爆密戀已婚富二代　凌晨火速發聲明提告

2林昱珉0.1局失7分被打爆　寫旅美最慘

3兄弟明先發有變數！雙方先「蓋牌」

4中華隊明對韓非贏！教頭揭生機關鍵

5辜仲諒頒戒握手江坤宇　笑喊：好多錢

最新新聞

1王威晨破威能帝無安打擊掌喊Nice！

2岳政華敲再見安：差點忘記換自己！

3許基宏笑談與Lia愛心手勢

4飛力獅穩坐防禦率榜第一　林岳平安心

5岳政華再見安打　兄弟4比3擊退桃猿

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【林襄&李多慧互掀裙擺】屁股貼「吉祥物貼紙」超可愛XD

應援曲《台灣尚勇》紅到日本　高中啦啦隊熱唱全場超嗨！

【誰扛得住？XD】李珠珢白襯衫+黑絲襪熱舞狂放電太辣啦❤️

林襄&李多慧互掀裙擺見亮點　屁股貼「吉祥物貼紙」超可愛

大哥巨蛋開球！喜翔被FA圈粉起舞　王識賢笑：美的事物很難拒絕

【突然趴地Breaking？】下秒竟從車底拎出一隻貓！

【車體清出近9成】一家5口南橫墜谷！現場再尋獲部分遺體與遺留物

【忘記打P檔】女駕駛狂奔追車！愛車竟自行左轉撞分隔島才停下

【17歲少女墜谷罹難】生父悲痛認屍 哽咽感謝目擊司機：他也有家庭

傅作義講話眼珠轉不停　作戰勝在機巧但「大軍統帥」就出問題了｜譚兵讀武EP265精華
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366