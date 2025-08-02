看魔力藍不斷搖頭後扛本季首轟！陳重羽：這不是我專長的事

體育中心／新北報導

統一獅今（2日）靠著陳重羽本季首轟，單場雙安表現，終場5:3擊敗富邦悍將，陳重羽拿下單場MVP，他說：「每年打不打全壘打都不是我的目標，這不是我專長的事，還是會抱持一樣想法，把守備部份做好。」

此戰統一7局上陳重羽敲出2分砲，陳聖平背靠背開轟，單局灌進3分逆轉戰局。8棒、9棒這兩棒很少開轟的棒次建功，總教練林岳平說：「球季中還是會發生這種事，今天剛好在戰況膠著時打下分數，不錯啦。」

日前才被說，打擊率跟升高差不多的陳重羽，今天單場雙安，讓打擊率突破0.200，林岳平說：「重羽最近打擊率有點低，這對他信心來說會有幫助，但球隊更依賴他的守備，攻擊有表現是紅利。」

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談到這發全壘打，陳重羽說：「就打到球心，剛好飛出去，真的很久沒打出去了。」魔力藍挨轟當下表情相當懊惱，陳重羽說：「我看他搖頭很多次，應該是培峰要的球他不要，他有自己想要的球路，有時候就是當下一個抉擇，今天剛好是我贏而已。」打中球心後，陳重羽沒有感覺會飛出全壘打牆，「我只感覺會是安打，希望能串連攻勢。」

「打不打出去，每年打幾支全壘打不是我的目標。」過去3年陳重羽都是上半季1轟、下半季1轟，單季2轟，不過今年遇到打擊低潮，他說：「這不是我的專長，確實今年攻擊跟前2年比比較低潮，數據上來看也是，我自己感覺也很不好，每年挑戰都不一樣，但我抱持一樣的想法，把守備部份做好。」

今年統一捕手部分，讓陳重羽、林岱安兩人分擔大部分局數，很少動用其他捕手，不過陳重羽認為這跟打擊表現無關，「對我來說，今年跟往年局數、出賽數差不多，不管球隊是只有2個捕手，或是有3個捕手，這是我自己打擊狀況上的問題，守備上我盡量讓自每年變得更好。」

談到今年打擊低潮，陳重羽也找不到突破方法，「有時候會有負面的聲音，或是聽到希望我更好的聲音，遇到很多次，我也希望自己快點上來。」