兄弟驚天逆轉！　岳政華再見安打領軍4比3退桃猿

▲中職岳政華。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／台北報導

中華職棒今（2）日在台北大巨蛋上演中信兄弟與樂天桃猿的正面對決，樂天靠著開局猛烈攻勢一度3比0領先，先發投手威能帝更在前6局演出無安打封鎖，不過中信兄弟在9局下展開反撲，一舉追平比數，將比賽逼入延長，最終黃衫軍靠著岳政華再見安打，4比3氣走桃猿奪勝。

樂天桃猿首局發動強攻，面對中信先發鄭浩均，陳晨威與林立先後獲得保送，接著雙盜壘成功，林智平適時敲出2分打點安打先馳得點，接著林泓育再添一安，儘管之後梁家榮遭三振，但宋嘉翔追加1分打點安打，樂天單局灌進3分，率先建立3比0領先。

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樂天洋投威能帝今天狀況火燙，中信兄弟打線完全受制，直到7局下王威晨敲出內野安打，才終結威能帝的無安打比賽。

比賽進入9局下半中信仍以0比3落後，但黃衫軍在1出局後連續敲出2支安打，接著王威晨失誤上壘，1分追回，逼得樂天緊急換投為朱承洋，隨後許基宏一棒補上二壘安打再下一城，曾頌恩高飛犧牲打將比分扳成3比3平手，現場氣氛沸騰，比賽也因此進入延長賽。

▲中職岳政華。（圖／記者李毓康攝）



進入突破僵局制，樂天在10局上無功而返，10局下，中信兄弟靠犧牲觸擊與2次故意保送擠滿壘包，雖然張仁瑋飛球出局，但岳政華擊出右外野方向再見安打，幫助中信兄弟最終以4比3逆轉擊敗樂天桃猿，全場象迷氣氛沸騰，喜迎戲劇性勝利。