後勁28戰不敗締紀錄！台鋼雨戰裁定5:1勝味全　兩隊明日延賽

▲後勁 。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者王真魚／綜合報導

中職例行賽今（2）日晚間在澄清湖上演台鋼雄鷹迎戰味全龍的對決，台鋼「大王」王柏融轟出本季第3轟、生涯第95轟，搭配洋投後勁繳出5局失1分好投，在5局下兩出局時以5比1領先。儘管天候不穩導致比賽中斷，最終依規定比賽裁定成立，王柏融全壘打與後勁成績皆列入紀錄。

後勁頂住雨中中斷考驗，僅用66球完成5局投球任務，有效化解味全打線攻勢，奪下個人中職第20連勝，同時也達成連續28場先發不敗紀錄，正式打破潘威倫保持的中職紀錄。此外，距離潘威倫過去締造的「21連勝傳奇」，如今僅差一步。

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此戰比賽原訂下午4點開打，受雨勢影響延至16:20，僅打10分鐘即中斷，直到18:00才復賽；但在5局下兩出局時再次因雨暫停，最終比賽被裁定結束，並視為正式比賽。

「大王」王柏融5局下兩出局時轟出本季第3轟、生涯第95轟，也幫助球隊擴大領先優勢。

台鋼取得5：1領先後，比賽因雨再度中斷未能恢復，根據聯盟規定已達正式比賽標準，因此最終裁定台鋼勝出。

另一方面，受到西南氣流持續影響，高雄市政府晚間宣布明（3）日停班停課，中華職棒聯盟稍早公告，明天龍鷹之戰將延賽，補賽日期訂為10月5日（日）17:05，地點維持澄清湖球場。

▲王柏融 。（圖／台鋼雄鷹提供）