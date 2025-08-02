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U12世界盃／12歲火球怪物！墨西哥先發米蘭達飆破大會紀錄

記者王真魚／綜合報導

U12世界盃棒球賽墨西哥昨（1日）與韓國交手，先發投手米蘭達（Eduardo Miranda）於首局飆出時速127公里的速球，經世界棒壘總會（WBSC）官方確認，成為U12世界盃歷屆最快球速紀錄。

這項127公里的速球紀錄，成功打破2019年由古巴投手普烈托（Alejandro Prieto）所創下的125公里紀錄，成為新一代「火球男」代表。

米蘭達在預賽對古巴隊時曾繳出5.1局無失分、8次三振的精彩表現，展現潛力十足。不過昨役面對韓國，遭遇控球亂流與強打夾擊，僅投1.2局便失6分退場。 最終墨西哥以1比9吞敗，戰績1勝3敗，與多明尼加同遭淘汰，無緣進軍最終決賽。

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韓國昨役於第2局火力全開，靠著4次保送與1次觸身球，以及閔東鉉與楊浮搌的關鍵安打，一舉灌進6分，建立起勝利基礎。扛下二棒的內野手楊浮搌更是表現搶眼，單場貢獻3支安打，打擊率高達.417，是目前韓國陣中最具威脅的打者，也是中華隊今晚需特別提防的重點對象。

目前中華隊戰績為2勝2敗，落後於美國、日本與南韓的3勝1敗，但仍有晉級冠軍可能，只要日本擊敗美國，中華隊擊退南韓，形成三隊互咬的局面，將以「對戰優質率」（Team Quality Balance, TQB）決定進入冠軍戰的兩隊。

不過今日受到天氣因素影響，比賽順序已作出調整，稍早棒協公告，將優先進行「日本對美國」與「韓國對中華」兩場焦點戰役，藉此率先確定明日的冠軍與季軍賽隊伍組合。比賽時間尚待官方公告。

▲▼ U12世界盃，墨西哥先發投手米蘭達（Eduardo Miranda ） 。（圖／棒協提供）

▲ U12世界盃，墨西哥先發投手米蘭達（Eduardo Miranda ） 。（圖／棒協提供）

關鍵字： 棒球U12世界盃米蘭達速球

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