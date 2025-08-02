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洋基重演85年前悲劇！　遭馬林魚戲劇性再見擊潰吞12比13敗仗

▲洋基遭馬林魚戲劇性再見擊潰吞12比13敗仗。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基遭馬林魚戲劇性再見擊潰吞12比13敗仗。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基在邁阿密loanDepot公園與馬林魚上演一場歷史級的火力對拚，條紋軍即便攻下12分仍在9局下半遭馬林魚一棒說再見，最終洋基12比13吞敗，創下85年來，首次在客場得12分卻輸球的紀錄。

洋基本場祭出新牛棚戰力——剛從洛磯交易而來的伯德（Jake Bird）與前海盜守護神貝德納（David Bednar），但這2人卻雙雙崩盤；伯德在7局下被敲2安、投出1保送後遭史托沃斯（Kyle Stowers）轟出左外野滿貫砲。貝德納接手後，第3球就被薩諾哈（Javier Sanoja）轟出追平全壘打，隨後馬林魚再敲2安，10比9首次超前。

馬林魚全場上演3度逆轉秀，從第5局0比6落後、到第7局再陷4比9劣勢，他們展現驚人韌性；史托沃斯滿貫砲後，身高僅170公分的薩諾哈敲出生涯第2轟，再度追平比數。

薩諾哈賽後透過翻譯表達感謝：「我很感恩能有這樣的機會，但我當下心裡想的不是平手，而是：我們要怎麼贏？」

9局下馬林魚再度10比12落後2分，薩諾哈敲安後，馬西（Jakob Marsee）選到保送，接著艾德華茲（Xavier Edwards）擊出右外野安打，洋基右外野手卡巴耶羅（José Caballero）撲球失誤，馬林魚12比12追平比數。

最終拉米雷斯（Agustín Ramírez）打出滾地球，洋基捕手威爾斯（Austin Wells）撿球傳本壘已來不及，艾德華茲跑回再見分，馬林魚13比12完成史詩級逆轉。

「我每次都打得這麼猛，結果這一球只是滾地球...但它讓我們贏球，這才是最重要的，」拉米雷斯賽後笑著說；他是去年洋基交易來奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）時送出的潛力股，如今對老東家下殺手。

洋基先發左投羅東（Carlos Rodón）本場投4.2局僅被敲2安，送出9次三振卻投出5次保送，於第5局遭薩諾哈敲出2分砲，為馬林魚追分奠定基礎。

這場比賽是自1940年7月24日以來，洋基首次在客場打下12分卻輸球；而在9局制比賽中得分超過12分仍落敗的紀錄，則是自1973年8月12日對運動家以來首次。

本季第8場再見勝、第27場逆轉勝，馬林魚在全場3.2萬名觀眾面前再次證明自己，賽後總教練麥卡洛（Clayton McCullough）語氣激動表示：「我們是不被看好的球隊，坦白說，就算表現得好，很多人也不覺得我們能贏，這沒關係，我們只在意更衣室裡的信任與拼勁，我們可以與任何球隊對戰並用多種方式贏球。」

「今晚不是哪一兩位球員發光，是全隊共同拼戰，我愛這群球員的態度，他們就是每天都準備好奮戰。」麥卡洛最後說。

關鍵字： MLB紐約洋基邁阿密馬林魚

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