洋基重演85年前悲劇！　遭馬林魚戲劇性再見擊潰吞12比13敗仗

▲洋基遭馬林魚戲劇性再見擊潰吞12比13敗仗。(圖/達志影像/美聯社)



記者胡冠辰/綜合報導

紐約洋基在邁阿密loanDepot公園與馬林魚上演一場歷史級的火力對拚,條紋軍即便攻下12分仍在9局下半遭馬林魚一棒說再見,最終洋基12比13吞敗,創下85年來,首次在客場得12分卻輸球的紀錄。

Down 5 runs in the 7th

Down 2 runs in the 9th



The @Marlins fight their way to an utterly astounding #walkoff victory! pic.twitter.com/z7JX6rK6D9 [廣告]請繼續往下閱讀... August 2, 2025

洋基本場祭出新牛棚戰力——剛從洛磯交易而來的伯德(Jake Bird)與前海盜守護神貝德納(David Bednar),但這2人卻雙雙崩盤;伯德在7局下被敲2安、投出1保送後遭史托沃斯(Kyle Stowers)轟出左外野滿貫砲。貝德納接手後,第3球就被薩諾哈(Javier Sanoja)轟出追平全壘打,隨後馬林魚再敲2安,10比9首次超前。

馬林魚全場上演3度逆轉秀,從第5局0比6落後、到第7局再陷4比9劣勢,他們展現驚人韌性;史托沃斯滿貫砲後,身高僅170公分的薩諾哈敲出生涯第2轟,再度追平比數。

I fear they forgot to solve for X pic.twitter.com/kHcksKv1uC — Miami Marlins (@Marlins) August 2, 2025

薩諾哈賽後透過翻譯表達感謝:「我很感恩能有這樣的機會,但我當下心裡想的不是平手,而是:我們要怎麼贏?」

9局下馬林魚再度10比12落後2分,薩諾哈敲安後,馬西(Jakob Marsee)選到保送,接著艾德華茲(Xavier Edwards)擊出右外野安打,洋基右外野手卡巴耶羅(José Caballero)撲球失誤,馬林魚12比12追平比數。

最終拉米雷斯(Agustín Ramírez)打出滾地球,洋基捕手威爾斯(Austin Wells)撿球傳本壘已來不及,艾德華茲跑回再見分,馬林魚13比12完成史詩級逆轉。

allow me to reintroduce myself pic.twitter.com/RJuOh4w0Cm — Miami Marlins (@Marlins) August 2, 2025

「我每次都打得這麼猛,結果這一球只是滾地球...但它讓我們贏球,這才是最重要的,」拉米雷斯賽後笑著說;他是去年洋基交易來奇澤姆(Jazz Chisholm Jr.)時送出的潛力股,如今對老東家下殺手。

洋基先發左投羅東(Carlos Rodón)本場投4.2局僅被敲2安,送出9次三振卻投出5次保送,於第5局遭薩諾哈敲出2分砲,為馬林魚追分奠定基礎。

這場比賽是自1940年7月24日以來,洋基首次在客場打下12分卻輸球;而在9局制比賽中得分超過12分仍落敗的紀錄,則是自1973年8月12日對運動家以來首次。

THE MARLINS WALK IT OFF!!!!



“THIS GAME IS OVER AND THIS TEAM IS ELECTRIC.”



????️@Jack_McMullen11 pic.twitter.com/Vto0ZMbhw0 — Marlins Radio Network (@MarlinsRadio) August 2, 2025

本季第8場再見勝、第27場逆轉勝,馬林魚在全場3.2萬名觀眾面前再次證明自己,賽後總教練麥卡洛(Clayton McCullough)語氣激動表示:「我們是不被看好的球隊,坦白說,就算表現得好,很多人也不覺得我們能贏,這沒關係,我們只在意更衣室裡的信任與拼勁,我們可以與任何球隊對戰並用多種方式贏球。」

「今晚不是哪一兩位球員發光,是全隊共同拼戰,我愛這群球員的態度,他們就是每天都準備好奮戰。」麥卡洛最後說。