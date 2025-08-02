曾雅妮睽違8年挺進LPGA大賽決賽　笑說對高球又愛又恨

▲台灣「微笑球后」曾雅妮挺進英國公開賽決賽 。（圖／翻攝自IG／yanitseng，下同）

記者游郁香／綜合報導

台灣「微笑球后」曾雅妮在LPGA年度5大賽最終戰英國公開賽，以兩回合總桿145桿並列第35名，成功晉級決賽；她前一次在LPGA賽事晉級，得追溯到2018年台灣舉辦的裙襬搖搖LPGA錦標賽，更是自2017年英國公開賽以來，個人睽違8年挺進大賽決賽，她為自己始終沒有放棄感到驕傲。

總獎金高達950萬美元（約2.8億台幣）的英國公開賽今年首度移師威爾斯舉行，成為LPGA年度5大賽最終戰。曾雅妮首回合打出平標準72桿，第2回合抓下4博蒂、吞下5個柏忌，以73桿作收，暫居並列第35名，順利晉級。

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曾雅妮賽後心情相當激動，坦言「已經很久沒打到周末」，希望能在後兩輪打得更有侵略性，也期待展現更好的自己。

這位36歲台灣高球名將，曾於2010、2011年兩度在英國公開賽封后，生涯累積15座LPGA冠軍，但近年因傷勢與心理低潮困擾，陷入職涯低谷，甚至嘗試改用左手推桿調整技術。

歷經髖關節手術與一路的艱辛、嘗試東山再起，這次重返大賽決賽，曾雅妮感性表示，「我為自己感到驕傲，因為我沒有放棄。」談到與高球的關係，她則笑說，「真的是又愛又恨！」不過每次碰到挫折，她反倒更熱愛這項運動。