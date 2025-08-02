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湖人鎖定「白魔獸」補強禁區？　美媒潑冷水：他哪裡都不會去

▲▼公牛「白魔獸」弗切維奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人持續觀望公牛「白魔獸」弗切維奇。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

湖人今夏補強動作頻頻，積極為「金童」唐西奇（Luka Doncic）打造爭冠陣容，《ClutchPoints》記者歐文（Anthony Irwin）爆料，他們正密切關注公牛主戰中鋒「白魔獸」弗切維奇（Nikola Vucevic）的買斷動向。不過，新爆料天王阿里（Ary）潑冷水表示，「他哪裡都不會去。」

歐文指出，目前市場上仍有幾位具吸引力的自由球員，這還不包括可能被買斷的球員，例如芝加哥的弗切維奇，就像當初觀察前年度最佳防守球員史馬特（Marcus Smart）一樣，湖人正密切追蹤他的情況。湖人目前距離硬上限仍有約110萬美元空間，可能繼續補強內線，「白魔獸」成為潛在人選之一。

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然而新爆料天王阿里斷言，「他哪裡都不會去，根據我從芝加哥管理層與他團隊多方訊息來源獲得的資訊，我可以相當有信心地這麼說。」

▲▼公牛「白魔獸」弗切維奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲新爆料天王阿里表示，「白魔獸」弗切維奇哪裡都不會去。（圖／達志影像／美聯社）

現年34歲的弗切維奇2023年以3年6000萬美元與公牛續約，合約將進入最後一年。他上季出賽73場，繳出場均18.5分、10.1籃板的穩定數據，三分命中率達40.2%。湖人內線目前有新加盟的狀元艾頓（Deandre Ayton）與替補海斯（Jaxson Hayes），若能再補進具備外線火力的弗切維奇將如虎添翼。

不過隨著阿里出面否認離隊可能性，「白魔獸」短期內穿上紫金戰袍的機會恐怕渺茫。湖人若欲補強禁區，勢必得另尋他人。

關鍵字： 籃球NBA洛杉磯湖人弗切維奇芝加哥公牛

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