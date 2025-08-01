U12世界盃／日本逆轉多明尼加　佐橋陸公關鍵3分砲喊話超越大谷

▲佐橋陸公 。（圖／棒協提供）

記者王真魚／綜合報導

第8屆WBSC U12世界盃棒球錦標賽今（1）日於台南亞太國際棒球訓練中心進行超級循環賽賽程，本場由多明尼加對戰日本，日本在第三局灌進6分逆轉戰局，最終以10比6獲勝，目前戰績3勝1負保有晉級優勢。

一局下，日本雖未敲出任何安打，卻靠著多明尼加1次觸身球與兩2次野手失誤跑回1分，率先破蛋。二局上，日本第二任投手幸大貴遭到狙擊，米尼耶（Dileccio Pérez）率先擊出安打，接著帕尼亞瓜（Daniel Luis）轟出中外野兩分砲，多明尼加一舉逆轉戰局。

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三局上，日本再遇亂流，接替登板的佐橋陸公未能有效壓制打線，加上二壘手橋本翔太朗發生接球失誤，單局再失3分，比分被拉開至1比5。

日本在下個半局展開反攻，由吉塚真之介敲出二壘安打掀起攻勢，隨後藉由對手守備失誤、高飛犧牲打，以及河津勇誇的適時安打先追回2分，接著，上一半局失分的佐橋陸公重振士氣，擊出中外野方向深遠3分全壘打，幫助日本以7比5再度超前。

五局下日本先靠著2次四死球攻佔壘包，吉塚真之介的滾地球、福山恒成的長打和投手暴投拿下3分保險分，第六局福山恒成關門成功，終場日本就以10比6奪下逆轉勝。

身高182公分的佐橋陸公，此役在攻守端都有表現，雖然登板時被對手得分，但在三局下擊出逆轉3分砲成為勝利關鍵，他賽後分享比賽時心情：「堅信只要好好投球、打線火力串聯，一定會逆轉成功！」

至於本屆賽會的觀察與感受，他提到，看到國外選手身材條件出色，普遍身高優勢明顯，這也激發他不服輸的鬥志，期許自己全力以赴、為球隊爭取佳績。

談及選擇背號17號的原因，他表示，自己將大谷翔平視為偶像，十分崇拜這位旅美球星，並希望有朝一日也能如同偶像般在國際舞台上發光發熱。為了更接近偶像，他也將繼續朝「二刀流」方向努力，更霸氣宣言：「我想要在未來超越大谷翔平！」

對於佐橋陸公的表現，日本隊監督大久保秀昭賽後表示，最初是透過海選方式徵選球員，選手須自行提交投球與打擊影片，當時一看到佐橋具備優異的身材條件與潛力，便決定將其納入陣容，無論是打擊還是投球方面都寄予厚望。

不過在啟程來台前，佐橋因騎腳踏車發生意外，臉部縫了兩針，這段期間歷經復健，調整狀況花了不少時間，目前的表現尚未達到他應有的水準。

針對今日球隊上演逆轉秀，大久保表示，這支球隊自組訓至今僅有短短三天時間，但透過這幾天的實戰與磨合，選手之間的默契與凝聚力逐漸建立，「比起剛開始組隊時，現在更像是一支真正的球隊。」他說。