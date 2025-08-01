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大場面後兄弟全隊狂轟猛炸　平野惠一笑稱：「要讓他們生氣」

▲平野惠一。（圖／記者胡冠辰攝）

▲平野惠一。（圖／記者胡冠辰攝）

記者胡冠辰／台北報導

中信兄弟在30日晚間與台鋼雄鷹爆發激烈板凳衝突，主帥平野惠一見到子弟兵「大場面」後打擊火力不減反增，笑回「可能每天都要讓他們生氣。」

7月30日中信兄弟對戰台鋼雄鷹之役，場上氣氛在比賽中段突然升溫，中信兄弟在3局下從0比2落後展開反攻，許基宏滿貫砲、曾頌恩也開轟，反超比數為6比2；緊接著石萬金面對下一棒江坤宇，第一球就投向其左肩，江坤宇面無表情地盯著投手，捕手張肇元則上前安撫。

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然而，石萬金似有言語回應，引發兄弟休息室球員情緒激動，包括陳俊秀在內衝上前與石萬金理論，場面陷入混亂，雙方板凳清空。畫面中曾效力兄弟的台鋼投手艾速特與高宇杰都相當激動，一旁隊友勸架拉開。

平野惠一回憶時表示，原本只是關心阿坤傷勢，結果轉身發現球員們已紛紛衝上場，事後他表示自己嚇到了，看到一堆人，想說發生什麼事，「後來我衝上去擋人，結果詹姆斯（助理打擊教練）在後面推我。」

兄弟球員當下之所以憤怒，是因為石萬金「碎碎念」以及揮手示意江坤宇上壘的舉動。對於場面一度混亂，平野也坦言：「誤會的可能性不是0，不過球員們是真的滿氣憤的，我是沒看到對方做什麼，但觸身不是故意的。」

衝突過後兄弟打線火力全開，4局下宋晟睿轟出2分砲，陳俊秀緊接著演出「背靠背」開轟，將比分擴大至9比2，並將石萬金打退場；石萬金單場遭4轟狙擊是近5年來首見，前次為2020年，當時潘威倫、米蘭達、江辰晏與江國謙皆曾有同樣經歷。

對於這樣的士氣提升，平野最後幽默回應：「可能大家找到共同敵人，所以變得更團結，這樣每天都要讓他們生氣。」

關鍵字： 中華職棒中印兄弟平野惠一

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