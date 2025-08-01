颱風豪雨攪局、二軍停賽頻頻　陳金鋒嘆：大家現在都不太好

▲ 陳金鋒 。（圖／記者王真魚攝）

體育中心／新北報導

颱風、豪雨讓二軍多場比賽取消 陳金鋒：大家現在都不太好 富邦悍將今（1日）安排曾峻岳回到一軍，另外拉上27歲菜鳥王偉軒，陳金鋒說：「之前我們後援剩下7個，現在回到正常的8、9個。」

近期南部受到颱風、大雨影響，二軍賽事無法進行，陳金鋒說：「大家現在都不太好。」

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陳金鋒表示，在明星賽之前讓比較多投手下二軍，球隊安排了比較多野手，今天拉上曾峻岳、王偉軒，讓牛棚人數回到9人，陳金鋒說：「現在先發3個洋投、2個本土，牛棚也回到9人，各部門都回到正常人數。」

洋投部分，富邦目前註冊富藍戈、魔力藍、布坎南、力亞士，表現還算穩定，二軍部分還有鈴木駿輔在等待機會。鈴木駿輔目前展現「制霸二軍」的壓制力，25局投球無失分，但富邦還沒有確定何時會讓他到一軍表現，投手教練許銘傑僅透露，有考慮讓他上來。

距離8月31日的登錄大限只剩下一個月的時間，陳金鋒認為，若是現在進行異動，就必須註銷一名洋投，球隊目前還在觀察，「洋投部分現在暫時這樣。」

丹娜絲颱風重創南台灣，近期更是大雨不斷，二軍許多比賽都無法進行，二軍球員無法比賽、練習，對此陳金鋒表示，「我沒辦法給什麼建議，遇到了也沒辦法，大家現在都不太好。」