運動雲

>

颱風豪雨攪局、二軍停賽頻頻　陳金鋒嘆：大家現在都不太好

▲▼ 陳金鋒 。（圖／記者王真魚攝）

▲ 陳金鋒 。（圖／記者王真魚攝）

體育中心／新北報導

颱風、豪雨讓二軍多場比賽取消　陳金鋒：大家現在都不太好 富邦悍將今（1日）安排曾峻岳回到一軍，另外拉上27歲菜鳥王偉軒，陳金鋒說：「之前我們後援剩下7個，現在回到正常的8、9個。」

近期南部受到颱風、大雨影響，二軍賽事無法進行，陳金鋒說：「大家現在都不太好。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳金鋒表示，在明星賽之前讓比較多投手下二軍，球隊安排了比較多野手，今天拉上曾峻岳、王偉軒，讓牛棚人數回到9人，陳金鋒說：「現在先發3個洋投、2個本土，牛棚也回到9人，各部門都回到正常人數。」

洋投部分，富邦目前註冊富藍戈、魔力藍、布坎南、力亞士，表現還算穩定，二軍部分還有鈴木駿輔在等待機會。鈴木駿輔目前展現「制霸二軍」的壓制力，25局投球無失分，但富邦還沒有確定何時會讓他到一軍表現，投手教練許銘傑僅透露，有考慮讓他上來。

距離8月31日的登錄大限只剩下一個月的時間，陳金鋒認為，若是現在進行異動，就必須註銷一名洋投，球隊目前還在觀察，「洋投部分現在暫時這樣。」

丹娜絲颱風重創南台灣，近期更是大雨不斷，二軍許多比賽都無法進行，二軍球員無法比賽、練習，對此陳金鋒表示，「我沒辦法給什麼建議，遇到了也沒辦法，大家現在都不太好。」

關鍵字： 颱風富邦悍將二軍比賽富邦洋投陳金鋒

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

打到一半變對手！卡巴耶羅比賽中突遭交易至洋基 轉身告別隊友

打到一半變對手！卡巴耶羅比賽中突遭交易至洋基 轉身告別隊友

快訊／打破沉默！　PLG職籃發聲：合作破局非我方責任

快訊／打破沉默！　PLG職籃發聲：合作破局非我方責任

颱風毀台南球場！獅剩餘主場賽事全受影響　胡金龍引退賽也改期

颱風毀台南球場！獅剩餘主場賽事全受影響　胡金龍引退賽也改期

快訊／太空人迎回柯瑞亞：我回家了 將移防三壘目標拚冠

快訊／太空人迎回柯瑞亞：我回家了 將移防三壘目標拚冠

霍佛德預計與勇士簽2年約　他和「小手套」都在等庫明加

霍佛德預計與勇士簽2年約　他和「小手套」都在等庫明加

國王「加碼」首輪籤搶庫明加　不願放走兩愛將難讓勇士點頭

國王「加碼」首輪籤搶庫明加　不願放走兩愛將難讓勇士點頭

紅襪送出兩大新秀換梅伊　道奇補進潛力股

紅襪送出兩大新秀換梅伊　道奇補進潛力股

道奇兩日3筆交易！補強牛棚迎回史都華　另從國民獲得外野手

道奇兩日3筆交易！補強牛棚迎回史都華　另從國民獲得外野手

NBA史上最強的5年表現？　金塊MVP約基奇5大數據全面宰制

NBA史上最強的5年表現？　金塊MVP約基奇5大數據全面宰制

被馬刺交易到綠衫軍當晚喝醉　懷特曝波波維奇只對他說了一句話

被馬刺交易到綠衫軍當晚喝醉　懷特曝波波維奇只對他說了一句話

家寧開戰Andy！驚爆生日前「抓姦跟小三在床」　踢爆深情人設內幕

熱門新聞

打到一半變對手！卡巴耶羅比賽中突遭交易至洋基 轉身告別隊友

快訊／打破沉默！　PLG職籃發聲：合作破局非我方責任

颱風毀台南球場！獅剩餘主場賽事全受影響　胡金龍引退賽也改期

快訊／太空人迎回柯瑞亞：我回家了 將移防三壘目標拚冠

霍佛德預計與勇士簽2年約　他和「小手套」都在等庫明加

國王「加碼」首輪籤搶庫明加　不願放走兩愛將難讓勇士點頭

讀者回應

﻿

熱門新聞

1太突然！卡巴耶羅比賽中轉隊洋基

2PLG職籃發聲：合作破局非我方責任

3被颱風害慘！獅今年無法回台南了

4震撼交易！太空人迎回柯瑞亞

5霍佛德預計與勇士簽2年約

最新新聞

1平野惠一：「要讓他們生氣」

2統一新洋投將到位　林岳平證實

3林立回歸先發受訪談傷勢

4獅漂泊9月底　林岳平：眷屬比較辛苦

5曾頌恩談首轟回溫與衝突現場

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【李珠珢的50道陰影】打包帶走！慈妹專業綑綁戶 珠珠戲精魂爆發超投入XD

【純欲風珠珠寶貝】李珠珢超短裙+前胸透膚上衣跳局間舞網友超嗨

張育成再見轟當英雄更在意4局被三振　潑冷水浴洗禮直呼：好冷喔

大哥巨蛋開球！喜翔被FA圈粉起舞　王識賢笑：美的事物很難拒絕

林襄&李多慧互掀裙擺見亮點　屁股貼「吉祥物貼紙」超可愛

【悲憤不已】女公關被割喉亡！　妹妹怒嗆台灣政府：殺人沒有死刑

【抹布會動？】黑貴賓趴桌不動　阿北隨手擦→下秒嚇爛狂拍胸！

【人設全崩】家寧爆生日前抓姦Andy：315房間細數玫瑰！

【高雄1家5口墜谷】南橫路坍空拍畫面曝！特搜垂降56樓深找到遺體

【墜谷瞬間曝】南橫公路突坍方！一家五口慘摔9公尺深谷
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366