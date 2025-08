史上僅3次！勇士、紅人單局互轟8分　歐祖納延長賽關鍵一擊

▲歐祖納延長賽關鍵一擊。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

MLB今(1)日上演一場難以置信的亂打大戰,辛辛那提紅人與亞特蘭大勇士在第8局各攻下8分,締造大聯盟史上僅出現過3次的罕見紀錄。最終,勇士在延長賽以12比11驚險勝出,搶下這場充滿戲劇張力的勝利。

8局上,勇士打線全面引爆,阿爾比斯(Ozzie Albies)單局出現2支安打、3分打點,以及墨菲(Sean Murphy)、威廉斯(Luke Williams)的二壘安打,單局猛攻8分,將比數一舉拉開至11比3。

然而紅人並未因此崩潰,8局下隨即展開反撲,先是史蒂芬森(Tyler Stephenson)安打開路,隨後包含海斯(Ke’Bryan Hayes)的3分砲、克魯茲(Elly De La Cruz)、海斯(Austin Hays)接連適時安打,追到8比11,最後由史提爾(Spencer Steer)轟出追平比數的3分砲,全場觀眾陷入瘋狂。

EIGHT RUNS ON EIGHT STRAIGHT HITS!



The @Reds were down 11-3 entering the bottom of the 8th and just tied the game on a 3-run HR from Spencer Steer! pic.twitter.com/GLUKBdeoSn