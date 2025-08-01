夢想家教練團異動！　昔傳奇控衛陳世念卸下助教職務

▲夢想家教練團調整，助理教練陳世念正式離隊 。（圖／夢想家提供）

記者游郁香／綜合報導

福爾摩沙夢想家今（1）日宣布，教練團成員陳世念正式離隊。球團誠摯感謝陳世念三年來於教練團的投入與陪伴，這段旅程雖暫告一段落，但對於他的深厚專業與熱情貢獻，夢想家將永遠銘記在心。

陳世念是台灣籃壇最具代表性的控衛之一，球員時期效力於台灣啤酒、台灣大、山東金星、裕隆納智捷與夢想家，擁有穩健控場與出色傳導能力，也多次披上中華隊戰袍出征瓊斯盃與亞洲盃等國際賽事，留下無數珍貴回憶。

[廣告]請繼續往下閱讀...

自2022 年加入夢想家教練團，陳世念陪伴團隊走過三個賽季，是場邊不可或缺的一員，更扮演球員的後盾。他以細膩入微的觀察力與豐厚的實戰歷練，協助球隊在攻防節奏與後場調度中屢屢做出關鍵應變，同時長期陪伴年輕球員成長，無私傳承經驗與信念，讓團隊更加紮實穩定

夢想家總經理韓駿鎧表示：「世念這三年來就像我們團隊的一位定心丸，他總是默默在場邊觀察、分析、協助，無論球隊處於什麼情境，他都用最冷靜的判斷陪伴支持著球員。非常感謝他一路走來的投入與用心，這段旅程一起走過很珍貴，誠摯祝福世念在未來的每個階段都能綻放屬於他的光芒。」

夢想家感謝陳世念三季來的專業與無私奉獻，願他在接下來的旅程中一切順利。