洋基一口氣補進3位後援強投　布總：威廉斯續任守護神

▲布恩曝牛棚規劃。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

紐約洋基在交易大限前火速補強牛棚，連續從海盜、洛磯、巨人換得貝德納（David Bednar）、柏德（Jake Bird）、多瓦爾（Camilo Doval）等3位後援強投，試圖補起本季表現不穩的牛棚漏洞。

然而，即便新血到位，總教練布恩（Aaron Boone）明言，守護神的位置仍將由現任終結者威廉斯（Devin Williams）擔任。根據《MLB.com》記者霍區（Bryan Hoch）報導，布恩表示，「這些新加入的投手會在威廉斯周圍建立支援體系，讓他可以專注於終結任務。」

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▲威廉斯表現不穩，但將續扛終結者。（圖／達志影像／美聯社）

這項決定引發外界關注，因為威廉斯本季明顯陷入低潮，目前防禦率高達5.01，在43又1/3局中被打下23分，是生涯單季最多，雖然仍累積17次救援成功，但也有2次失敗。

相較之下，新援貝德納本季同樣有17次救援，防禦率僅2.37；多瓦爾則有15次救援，防禦率為3.09，數據明顯優於威廉斯。

儘管如此，洋基似乎選擇信任威廉斯繼續擔綱終結角色，期待藉由配置更穩定的第7、8局投手群，讓他減輕壓力、找回昔日宰制力，未來是否持續沿用這樣的牛棚架構，將視實戰成效而定。