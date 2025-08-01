運動雲

>

尼克確認「字母哥不會喊賣我」　砸4年45億續約鐵人布里吉斯

▲▼塞爾提克坦圖、尼克布朗森、布里吉斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲布里吉斯與尼克完成4年1.5億美元續約。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

尼克今（1）日開出4年1.5億美元（約45.1億台幣）續約「大橋」布里吉斯（Mikal Bridges），據《Hoops Wire》的消息，球團在出手前已掌握「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）短期內不會要求交易的內部情報，排除變動風險後才正式敲定布里吉斯的新合約。

這紙新約包含2029-30賽季的球員選項與交易保證條款，簽約後半年內不得交易。布里吉斯接受略低於頂薪（最高可達1.56億美元）的價碼，幫助球隊維持薪資彈性，以便持續補強陣容，與布朗森（Jalen Brunson）、唐斯（Karl-Anthony Towns）等人組建奪冠班底。

[廣告]請繼續往下閱讀...

去年夏天尼克以5個首輪籤換得布里吉斯，儘管初期調適不易，進攻角色退居隊內第4、罰球次數下滑，甚至曾抱怨出賽時間過長，不過他仍維持全勤，三分與中距離命中率名列聯盟前段，季後賽關鍵時刻多次挺身而出。

▲▼尼克布里吉斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲尼克確認字母哥不會尋求交易後，排除變數完成續約佈局。（圖／達志影像／美聯社）

另一方面，尼克原本也曾關注「字母哥」的動向，若這位2屆MVP有意離隊，原計劃全力追逐。然而在「字母哥」與公鹿確認無異動意願後，球團決定優先穩定既有戰力。公鹿近期大刀闊斧進行重組，釋出里拉德（Damian Lillard），補進透納（Myles Turner）與多名即戰力，展現圍繞「字母哥」再拚冠軍的決心。

「字母哥」自2013年進入聯盟，生涯至今皆效力公鹿，贏得1座總冠軍、9度入選全明星賽，2023年簽下3年1.75億美元延長合約，下季年薪達5410萬美元，是聯盟現役最具影響力的球星之一。

關鍵字： 籃球NBA紐約尼克Mikal BridgesGiannis Antetokounmpo

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／打破沉默！　PLG職籃發聲：合作破局非我方責任

快訊／打破沉默！　PLG職籃發聲：合作破局非我方責任

打到一半變對手！卡巴耶羅比賽中突遭交易至洋基 轉身告別隊友

打到一半變對手！卡巴耶羅比賽中突遭交易至洋基 轉身告別隊友

快訊／太空人迎回柯瑞亞：我回家了 將移防三壘目標拚冠

快訊／太空人迎回柯瑞亞：我回家了 將移防三壘目標拚冠

紅襪送出兩大新秀換梅伊　道奇補進潛力股

紅襪送出兩大新秀換梅伊　道奇補進潛力股

國王「加碼」首輪籤搶庫明加　不願放走兩愛將難讓勇士點頭

國王「加碼」首輪籤搶庫明加　不願放走兩愛將難讓勇士點頭

道奇兩日3筆交易！補強牛棚迎回史都華　另從國民獲得外野手

道奇兩日3筆交易！補強牛棚迎回史都華　另從國民獲得外野手

U12世界盃／中華隊猛攻一局定勝負　火力壓制9比4力退多明尼加

U12世界盃／中華隊猛攻一局定勝負　火力壓制9比4力退多明尼加

NBA史上最強的5年表現？　金塊MVP約基奇5大數據全面宰制

NBA史上最強的5年表現？　金塊MVP約基奇5大數據全面宰制

被馬刺交易到綠衫軍當晚喝醉　懷特曝波波維奇只對他說了一句話

被馬刺交易到綠衫軍當晚喝醉　懷特曝波波維奇只對他說了一句話

快訊／雙職籃合作合併確定破局！　TPBL：已盡所有責任及最大努力

快訊／雙職籃合作合併確定破局！　TPBL：已盡所有責任及最大努力

【高雄1家5口墜谷】南橫路坍空拍畫面曝！特搜垂降56樓深找到遺體

熱門新聞

快訊／打破沉默！　PLG職籃發聲：合作破局非我方責任

打到一半變對手！卡巴耶羅比賽中突遭交易至洋基 轉身告別隊友

快訊／太空人迎回柯瑞亞：我回家了 將移防三壘目標拚冠

紅襪送出兩大新秀換梅伊　道奇補進潛力股

國王「加碼」首輪籤搶庫明加　不願放走兩愛將難讓勇士點頭

道奇兩日3筆交易！補強牛棚迎回史都華　另從國民獲得外野手

讀者回應

﻿

熱門新聞

1PLG職籃發聲：合作破局非我方責任

2太突然！卡巴耶羅比賽中轉隊洋基

3震撼交易！太空人迎回柯瑞亞

4紅襪送出兩大新秀換梅伊　道奇補潛力

5國王「加碼」首輪籤搶庫明加

最新新聞

1颱風害慘台南球場！獅今年賽季無法回家

2都在喊我名字！蘇雷亞斯重返水手

3綠軍一哥坦圖跟腱復原進度驚人

4小熊指定讓渡2屆全明星普萊斯利！

5洋基狂補3大後援　布總曝規劃

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【李珠珢的50道陰影】打包帶走！慈妹專業綑綁戶 珠珠戲精魂爆發超投入XD

【純欲風珠珠寶貝】李珠珢超短裙+前胸透膚上衣跳局間舞網友超嗨

張育成再見轟當英雄更在意4局被三振　潑冷水浴洗禮直呼：好冷喔

大哥巨蛋開球！喜翔被FA圈粉起舞　王識賢笑：美的事物很難拒絕

林襄&李多慧互掀裙擺見亮點　屁股貼「吉祥物貼紙」超可愛

【悲憤不已】女公關被割喉亡！　妹妹怒嗆台灣政府：殺人沒有死刑

【抹布會動？】黑貴賓趴桌不動　阿北隨手擦→下秒嚇爛狂拍胸！

【人設全崩】家寧爆生日前抓姦Andy：315房間細數玫瑰！

【高雄1家5口墜谷】南橫路坍空拍畫面曝！特搜垂降56樓深找到遺體

【墜谷瞬間曝】南橫公路突坍方！一家五口慘摔9公尺深谷
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366