尼克確認「字母哥不會喊賣我」　砸4年45億續約鐵人布里吉斯

▲布里吉斯與尼克完成4年1.5億美元續約。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

尼克今（1）日開出4年1.5億美元（約45.1億台幣）續約「大橋」布里吉斯（Mikal Bridges），據《Hoops Wire》的消息，球團在出手前已掌握「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）短期內不會要求交易的內部情報，排除變動風險後才正式敲定布里吉斯的新合約。

這紙新約包含2029-30賽季的球員選項與交易保證條款，簽約後半年內不得交易。布里吉斯接受略低於頂薪（最高可達1.56億美元）的價碼，幫助球隊維持薪資彈性，以便持續補強陣容，與布朗森（Jalen Brunson）、唐斯（Karl-Anthony Towns）等人組建奪冠班底。

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去年夏天尼克以5個首輪籤換得布里吉斯，儘管初期調適不易，進攻角色退居隊內第4、罰球次數下滑，甚至曾抱怨出賽時間過長，不過他仍維持全勤，三分與中距離命中率名列聯盟前段，季後賽關鍵時刻多次挺身而出。

▲尼克確認字母哥不會尋求交易後，排除變數完成續約佈局。（圖／達志影像／美聯社）

另一方面，尼克原本也曾關注「字母哥」的動向，若這位2屆MVP有意離隊，原計劃全力追逐。然而在「字母哥」與公鹿確認無異動意願後，球團決定優先穩定既有戰力。公鹿近期大刀闊斧進行重組，釋出里拉德（Damian Lillard），補進透納（Myles Turner）與多名即戰力，展現圍繞「字母哥」再拚冠軍的決心。

「字母哥」自2013年進入聯盟，生涯至今皆效力公鹿，贏得1座總冠軍、9度入選全明星賽，2023年簽下3年1.75億美元延長合約，下季年薪達5410萬美元，是聯盟現役最具影響力的球星之一。