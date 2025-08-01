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快訊／太空人迎回柯瑞亞：我回家了 將移防三壘目標拚冠

▲▼柯利亞（Carlos Correa）。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯瑞亞（Carlos Correa）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

太空人隊與雙城隊完成震撼交易，根據MLB.com記者麥克塔加特（Brian McTaggart）報導，前明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）確定重返老東家太空人。儘管球團尚未正式公告，但多家美媒已陸續證實這筆交易的細節。

根據報導，太空人將支付柯瑞亞合約中大部分薪資，但雙城方面也會回饋現金，據《今日美國》記者奈丁吉爾（Bob Nightengale）透露，雙城將支付約3300萬美元。柯瑞亞現有合約至2028年，尚餘9600萬美元，2029至2032年則為球隊選擇權。

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作為交易的一部分，小聯盟左投米庫斯基（Matt Mikulski）將被送往雙城，根據MLB Pipeline，他並未進入太空人系統的前30大新秀名單。

報導中指出，柯瑞亞回到太空人後將以三壘為主，取代因腿部重傷缺陣的帕瑞德斯（Isaac Paredes）。他必須放棄合約中的不可交易條款才能完成這筆交易，但為了回到老東家，他願意這麼做。

▲柯瑞亞（carlos correa）兩分砲，與奧圖維（jose altuve）本壘板慶祝。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯瑞亞（carlos correa）重返老東家。（圖／達志影像／美聯社）

柯瑞亞透露，自己早在雙城時期就有這個念頭，「這幾年我一直很想轉守三壘，但在明尼蘇達就是沒辦法實現。我們一直在等新的游擊手進來，現在終於有機會轉守三壘，對我這個職業生涯階段來說，真的非常棒。」

柯瑞亞曾是世界大賽冠軍、金手套得主，並於2015年獲得美聯新人王，當時他效力的正是太空人。在轉戰雙城後，他依然是場上與休息室內的重要核心成員，過去也從未出現在任何交易傳聞中，直到他太空人主動打來詢問重聚的可能。

「我和明尼蘇達的高層談過，他們認為球隊的方向和我的期待不同，尤其是在我們2023年打進季後賽之後。」柯瑞亞周四下午接受MLB.com訪問時說道，「他們也同意是時候讓我離開了。我告訴他們，我只願意接受被交易到一支球隊。」

儘管交易出人意料，柯瑞亞仍表示理解與支持雙城的決定，「我們並沒有朝著我預期的方向前進，他們也認同是時候讓我離隊。我告訴他們，只有一支球隊我願意接受交易，那就是太空人。」

本季的柯瑞亞可說起伏不定。他雖然已從足底筋膜炎中康復，但先前因與隊友巴克斯頓（Byron Buxton）相撞導致腦震盪，近日又因偏頭痛缺陣，加上手腕不適斷斷續續困擾，導致他攻擊端表現不如以往，火力下滑明顯，保送率也跌至生涯新低。

不過柯瑞亞仍在防守端展現穩健的基本功，儘管守備範圍略為縮減，改守三壘被視為雙方皆贏的選擇。他的歸隊也為太空人增添一位熟悉季後賽氣氛的領袖。

太空人本周五將作客芬威球場對戰紅襪隊，柯瑞亞確定隨隊出征。他說，「那場比賽一定會非常熱鬧，非常有趣，我已經等不及要重新與隊友們並肩作戰。我回家了，目標只有一個，那就是贏得冠軍。」

關鍵字： 棒球MLB太空人柯瑞亞交易

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