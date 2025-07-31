大谷翔平連2戰無安打曝身體異狀　驚吐「打席內容都記不得」

▲大谷翔平坦言身體不適。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯道奇二刀流大谷翔平今（31）日對戰辛辛那提紅人以「第2棒、投手兼指定打擊」身分先發出場，不過他此役打擊陷入低潮，甚至提前退場。他賽後更坦言近2日身體狀況不佳，「昨天、今天的打席其實記不太清楚」。

大谷此役登板3局，僅投51球就因抽筋退場，單局暴投2次、被敲5支安打，失守關鍵第4局。本場是他投手復出後，首次投至第4局，卻因開局內野安打與暴投連發產生危機，總教練羅伯斯（Dave Roberts）見狀親自走出休息室換投。

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▲大谷翔平此役第4局投球出現亂流。（圖／達志影像／美聯社）

打擊方面，大谷5打數皆未敲安，包括一壘滾地球、二壘滾地球、被三振、三壘區界外飛球、中外野平飛球，連續2場比賽無安打。

賽後大谷坦承身體狀況欠佳，「從第1局就有點感覺（抽筋），撐著撐著大概撐到第3局，但後面真的撐不住了。」他也進一步說明，「這2天其實身體狀況不太好，明天剛好有休息日，希望能藉機調整，之後再決定下次登板日程。」

談及打擊低潮，大谷更透露自己疑似脫水，「說真的，昨天、今天我幾乎不記得自己怎麼打擊的，就是上場打、下場做治療，大概是那樣的循環，對於打席內容幾乎沒有印象。」