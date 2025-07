道奇內野手蒙西展開3A復健賽　羅伯斯：不確定打幾場

▲蒙西展開復健賽。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

因左膝受傷進入傷兵名單的洛杉磯道奇內野手蒙西(Max Muncy),今(30)日於3A展開實戰復出。他此戰擔任第2棒、三壘手先發出場,雖然3打數無安打,但已順利重返守備位置,為回歸大聯盟鋪路。

Max Muncy is BACK!

Muncy is in OKC and will likely be with the Comets for the entire week, per Alex Freedman, OKC PxP.



Here is his entire 1st at-bat. #dodgers pic.twitter.com/GXJGJkHkx6