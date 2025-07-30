U12日本爆冷遭墨西哥逆襲　中華隊以第三名晉級複賽

▲U12墨西哥。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

第8屆WBSC U12世界盃棒球錦標賽今（30日）在台南亞太國際棒球訓練中心進行A組預賽補賽，由日本對上墨西哥。墨西哥在第2局把握機會猛攻6分奠定勝基，日本雖奮力追分，最終仍以6比7一分差吞敗。預賽結束後，A組出現日本、中華隊與墨西哥同為4勝1敗的局面，經優質對戰率比較，日本排名第一，中華隊居第三晉級超級循環賽。

比賽前兩局攻守激烈，日本在2局上由茨木雄之介敲出右外野安打掀起攻勢，靠暴投與不死三振站上三壘，再由幸大貴敲出左外野安打先馳得點。不過2局下風雲變色，墨西哥利用保送、失誤與觸身球攻佔滿壘，卡斯蒂略（Jean Castillo）內野安打扳平比分。日本投手佐橋陸公在下球時扭傷腳踝，勉強續投卻狀況頻頻，連續投出觸身球、保送與投手犯規，再送2分。日本緊急換上福山恒成，仍無法遏止墨西哥攻勢，菲利克斯（Emiliano Felix）、加西奧拉（Gaston Gaxiola）與米蘭達（Eduardo Miranda）連續安打再追加3分，墨西哥單局攻下6分，以6比1大幅領先。

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3局上日本展開反攻，橋本翔太朗敲出二壘安打，大原颯二郎內野安打送回1分，茨木再敲安打追到3比6。墨西哥3局下靠保送與菲利克斯、卡維洛（Iker Calvillo）的安打再添1分，將比分擴大為7比3。

4局日本展現韌性，河津勇誇安打上壘、幸大貴選到保送，墨西哥換投卡維洛後立刻出現投手犯規，日本跑者攻佔得點圈，小川大良清壘安打將比分追成5比7。

5局日本無人出局攻佔一、二壘，但二壘跑者提前起跑，形成雙殺錯失追平契機。6局上開局外山泰基轟出陽春砲再追1分，奈何後續攻勢受阻，最終日本以6比7吞下首敗。

墨西哥總教練莫拉萊斯（Juan Morales）表示，昨日對中華隊一戰的爭議判決曾影響球員情緒，教練團鼓勵選手調整心態、專注比賽，「沒想到能擊敗日本，真的很意外。」他也提到即將展開的超級循環賽，「我們已經做好準備，也曾多次與美國交手。」

日本總教練大久保秀昭則坦言，控球與跑壘失誤成為敗因，「打擊表現不錯，但控球未達標準，投手表現不如預期。」至於第2局未即時換投，他表示：「是教練團判斷失誤，考量球數與佐橋陸公的意志力才讓他續投，沒想到傷勢影響這麼大，導致失分。」