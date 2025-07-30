道奇打出高品質內容　羅伯斯大讚史密斯、弗里曼值得信賴

▲史密斯關鍵一擊助道奇逆轉奪勝。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯道奇今（30）日客場出戰辛辛那提紅人，靠著末段打線串聯上演逆轉戲碼，終場以5比4險勝，收下2連勝。總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後對全隊的表現相當滿意，「今晚我們打出很多高品質的打席，這場比賽我們總算是硬拚贏下。」

比賽初期，道奇靠著艾德曼（Tommy Edman）的2分砲取得領先，但先發投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）在第4局連挨2轟，讓紅人反超比分。

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Tommy Edman gives the @Dodgers an early lead with an opposite-field homer pic.twitter.com/F5gnBVZI8x — MLB (@MLB) July 29, 2025

7局上，道奇在2比4落後的情況下展開反攻，靠著史密斯（Will Smith）與弗里曼（Freddie Freeman）連續安打追平比分。

9局上，史密斯再度敲出關鍵的左外野二壘安打，讓代跑的奧特曼（James Outman）從一壘衝回本壘，攻下致勝分。

WILL SMITH IS CLUTCH. pic.twitter.com/CkdaOaus58 — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) July 30, 2025

羅伯斯賽後大力稱讚史密斯，「他擁有絕佳的好球帶管控力，不會亂出棒，也懂得如何擊出安打。」

他接著說，「很多打者在關鍵時刻會強求出棒，但他（史密斯）卻能保持冷靜，把球打在棒頭最理想的位置，他和弗里曼都是得點圈情境下最值得信賴的打者。」

目前以打擊率0.325暫居聯盟榜首的史密斯，在7月更繳出0.350的火燙成績，羅伯斯表示，史密斯近況佳的關鍵在於身體健康與出賽節奏妥善管理，「他現在很專注在打擊上，捕手工作也做得很好，是本季我們守住失分的關鍵人物。」

羅伯斯也盛讚代打登場的康佛托（Michael Conforto），尤其是在7局、9局的2個打席都選到保送，成功為後段攻勢鋪路。

▲康佛托選到關鍵保送。（圖／達志影像／美聯社）

羅伯斯指出，「不管是對亞希克拉夫特（Graham Ashcraft）還是帕岡（Emilio Pagán），他都能在球數落後的情況下纏鬥，尤其9局那個10球保送太關鍵了，這才讓奧特曼跑回本壘。」

至於先發的葛拉斯諾投不滿5局失掉4分，羅伯斯則表示，「前3局內容非常好，本來感覺可以投滿6局，但之後突然控球開始亂掉，滑球也沒了角度，雖然他有些崩盤，不過球隊能幫他守住這場比賽，也算是互相彌補。」