道奇打出高品質內容　羅伯斯大讚史密斯、弗里曼值得信賴

▲史密斯關鍵一擊助道奇逆轉奪勝。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯道奇今(30)日客場出戰辛辛那提紅人,靠著末段打線串聯上演逆轉戲碼,終場以5比4險勝,收下2連勝。總教練羅伯斯(Dave Roberts)賽後對全隊的表現相當滿意,「今晚我們打出很多高品質的打席,這場比賽我們總算是硬拚贏下。」

比賽初期,道奇靠著艾德曼(Tommy Edman)的2分砲取得領先,但先發投手葛拉斯諾(Tyler Glasnow)在第4局連挨2轟,讓紅人反超比分。

Tommy Edman gives the @Dodgers an early lead with an opposite-field homer pic.twitter.com/F5gnBVZI8x